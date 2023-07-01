Щоб послабити віру в контрнаступ ЗСУ: ворог запустив ІПСО про перевагу на фронті

Окупанти запустили нову ІПСО з метою послабити віру українців в успішний контрнаступ і знизити довіру до влади.

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у Facebook.

Зокрема, зазначається, що у ворог поставив у Мережі на рекламу допис, у якому йдеться про те, що РФ "отримала тимчасову перевагу через 20 вертольотів". Росіяни кажуть, що ЗСУ програють противнику, а все тому, що "Зеленський відсторонив Залужного від планування наступу".

Допис розмістив Telegram-канал "Страна", який упродовж тривалого часу просував проросійські наративи. Так зване видання заблоковане в Україні.

У центрі комунікацій зазначають, що чергова ІПСО має на меті не лише посіяти серед українців зерна недовіри до президента України Зеленського, а й рекламує підсанкційне проросійське видання.



"Ворог неодноразово намагався розкрутити наратив про сварку між Зеленським і Залужним, але подібні новини – фейкові. Головнокомандувача ЗСУ ніхто не відстороняв, він продовжує виконувати свої обовʼязки", - йдеться у повідомленні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловився, що інформація про те, що терористи “Вагнер” могли облаштовувати собі табори на території Білорусі - це типове російське ІПСО.

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