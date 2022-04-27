Щоб придушити спротив херсонців: Росія проводить агресивну інформаційно-психологічну операцію

Росія проводить агресивну інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на придушення спротиву населення тимчасово окупованої Херсонської області. Зокрема, кілька Telegram-каналів поширюють маніпуляції щодо протестів українців в області.

Так, кілька Telegram-каналів, що здійснюють медіасупровід розв'язаної Росією війни в Україні, почали поширювати тезу про те, що нібито "на антиросійські мітинги виходить дедалі менше людей".

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"На думку пропагандистів, це пояснюється тим, що "українці змирилися з переходом території під контроль рф та підлаштовуються під нову реальність", – зазначили в Центрі.

Там пояснили, що такі висновки є маніпулятивними, адже жителів тимчасово окупованих територій агресивно залякують окупаційні війська, які:

погрожують фізичними розправами за участь у мітингах;

ведуть обстріли мирних демонстрацій в окупованих містах;

викрадають учасників проукраїнських мітингів.

"Наголошуємо: проведення подібних операцій є особливо небезпечним в умовах інформаційної блокади, яку ворог прагне сформувати на тимчасово окупованих територіях півдня України", – зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, 27 квітня у Херсоні десятки людей плакатами та українськими прапорами провели мітинг. Протеросійські окупанти розігнали учасників акції протесту, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.

Яка ситуація в окупованому Херсоні – мешканка міста

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