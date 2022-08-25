Щоб пришвидшити перемогу і повернення дідуся, 10-річна дівчинка продає власні смаколики і збирає гроші для ЗСУ

Війна безпосередньо зачепила родину дівчинки - її дідусь 5 місяців тому зник безвісти на фронті. Тож дитина хоче пришвидшити перемогу і дочекатися його повернення, йдеться в ТСН.

І у спеку, і у дощ, щодня, посеред великої площі на лаві сидить сором’язлива Діана - останні тижні приносить сюди свою випічку. «Беруть біля столу, пробують, кажуть, яке смачне і їм дуже подобається», - розповідає дівчинка.

За смакоту просить донати для ЗСУ. Смаколики 10-річна школярка робить вдома на кухні, віднедавна проводить тут більшість свого часу.

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Рецепт печива авторський, каже дівчинка. Та ще місяць тому вона не знала навіть як вмикається духова шафа, але вже опанувала з десяток різних рецептів. «Я захотіла допомагати тому, що я не хочу, щоб війна була, я хочу, щоб вона швидше скінчилась і всі повернулися з війни, до себе додому, до своєї сім’ї», - каже дівчинка.

А головна мрія, аби повернувся дідусь, який пішов воювати. «Щойно сталося лихо, о 6 ранку він вже був готовий, в амуніції, з рюкзаком, речами. «Іра, я пішов»», - розповідає донька чоловіка.

Що 54-річний Василь Рудей, не чекаючи повістки, пішов до військомату, для родини не стало неспродіванкою. Колись він був добровольцем в АТО. «Все його життя – це Батьківщина, народний рух, усі майдани, потім сталося лихо, почалася війни», - додає жінка.

Страшна звістка надійшла наприкінці березня, чоловік зник безвісти в боях на тоді ще окупованій Київщині. Рідні вірять, що він живий, бо здали тести ДНК- серед знайдених загиблих пана Василя нема. «Я хочу, щоб він швидше повернувся і з ним все було добре», - каже дівчинка.

Щоб наблизити перемогу і зустріти дідуся, Діана і вирішила збирати гроші для армії. І прикраси і смаколики розлітаються швидко. За три тижні безперервної праці юна волонтерка вторгувала чимало – понад 9 тисяч. Але каже, то тільки початок, бо її мета назбирати гроші на дрон.

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