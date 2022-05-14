Щоб Росія більше не напала: Подоляк розповів, доки триватиме війна в Україні

Війна триватиме доти, поки Україна не деокупує усі свої території, які незаконно анексувала Росія.

Це необхідно для того, щоб російські окупанти більше ніколи не напали на Україну.

Про це 14 травня під час телемарафону сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми повинні розуміти ключове: Росія у її нинішньому вигляді існує тільки за рахунок того, що у них є бажання знищити сусідів, забрати щось. Це - єдине, що вони продають світу. Тобто вони дві речі продають - жах, мовляв бійтесь нас, бо вони можуть зайти на територію чужої держави, назвати це "спеціальною військовою операцією". Адже вони 200 тисячною армією зайшли на територію чужої країни та почали тут все руйнувати. Світ дивиться і не вірить у це. У нас є місія - зупинити Росію. Бо вже сьогодні у РФ кажуть, мовляв Фінляндія і Швеція йдуть в НАТО, а тому "давайте з ними воювати". Польща говорить багато справедливих речей про РФ, а росіяни заявляють про "денацифікацю" Польщі. Тобто вони готові з поляками воювати. РФ продає експансію під будь-яким приводом. Наша місія - зупинити РФ та відкинути до наших кордонів. На жаль, велика ціна. Також це потребуватиме часу, бо це - зброя, санкції, фінансова допомога Україні", - наголосив радник голови Офісу президента.

Подоляк зазначив, що завдяки енергоносіям Росія має багато грошей, адже за три місяці війни РФ отримала 100 млрд євро. І це ті гроші, які йдуть на війну проти України.

"Після Бучі, Гостомелю, того, що сталось у Маріуполі - для нас це питання принципове. Ми не хочемо мати сусіда, який через рік-два знову ж таки нас атакуватиме. А тому ми не можемо дозволити собі новий "Мінськ", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що для цього потрібно деокупувати усю територію України. Подоляк додав, що багато українських регіонів уже зараз вважають, що війна десь на сході чи півдні України і їх це, мовляв, їх не стосується, хоча це не так.

"Війна потребує мобілізації всього суспільства: у Львові та Києві. Добре, що крилатих ракет уже менше, бо РФ - це така держава, яка накопичила якийсь потенціал, витратила у два місяці війни, а зараз витрачає старі ракети. Нам потрібно розуміти, що війна продовжиться - три місяці, пів року чи навіть вісім місяців і ми маємо її виграти. І це не питання часу. Ми маємо зробити, щоб війни в Україні вже більше не було", - сказав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні російські війська не завдають ракетних ударів по західних областях України тому, що мають обмежену кількість ракет відповідної дальності. Проте окупанти можуть відновити ці удари.

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