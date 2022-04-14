"Щоб розблокувати Маріуполь, треба більше зброї": Кулеба заявив, що Україна працює над цим

"Щоб розблокувати Маріуполь, треба більше зброї": Кулеба заявив, що Україна працює над цим

Якщо держава не отримає всієї необхідної зброї протягом днів, буде скоєно більше звірств окупантів.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, аби розблокувати Маріуполь, треба більше зброї, і держава працює з партнерами над тим, щоб її отримати.

Про це Кулеба сказав на брифінгу з головою МЗС Ірландії Саймоном Ковні у Києві 14 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Маріуполь у відчайдушній ситуації. Надзвичайно боляче отримувати новини звідти. Ми робимо все, що можливо, щоб підтримати мирне населення та захисників Маріуполя. Але для того, щоб розблокувати Маріуполь та врятувати їх, нам треба більше зброї, і ми працюємо з партнерами над тим, щоб її отримати", – розповів український міністр.

"Якщо Україна не отримає всієї необхідної зброї протягом днів, а не тижнів, це означатиме, що більше мирних громадян буде вбито, буде скоєно більше звірств і більше українських сіл та міст будуть зруйновані внаслідок російського наступу", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні в Маріуполі полк "Азов" з'єднався з морпіхами з 36-ї бригади. Разом вони продовжують виконувати бойові завдання та обороняти місто.

Проте частина 36-ї бригади потрапила в полон окупантів під час спроби прориву, повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

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