Щоб самотужки "закрити небо" над Україною, нам потрібна сучасна зброя - Повітряні Сили ЗСУ

Щоб самотужки "закрити небо" над Україною, нам потрібна сучасна зброя - Повітряні Сили ЗСУ

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили, що для перемоги їм не вистачає зброї, зокрема сучасних зенітних ракетних комплексів середнього та великого радіусу дії.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук, наголосив, що Україні потрібні винищувачі та інша техніка, однак ми продовжуватимемо "бити ворога тією технікою, що в нас є на озброєнні".

Про це йдеться в Телеграм-каналі командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Ми вдячні усьому світу за гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, санкційний тиск на державу-терориста, військово-технічну допомогу – зброю, яка уже нищить техніку окупантів. Але цієї зброї, що нам надали недостатньо для перемоги", — зазначив Олещук.

Командувач наголошує, що для того, аби Повітряні Сили самотужки закрили небо над Україною одних ПЗРК "Стінгер" та "Старстрік", наданих партнерами, недостатньо.

"Це переносні комплекси малого радіусу дії, передусім призначені для знищення маловисотних цілей, такі як вертольоти. Дістати ними літаки окупантів, які нині скидають бомби на наші міста з 8-ми і більше кілометрів, ми не можемо", — пояснив Олещук.

За його словами, Україні потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії, для ефективного прикриття повітряного простору.

Крім того, українським захисникам необхідні сучасні винищувачі для прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави.

"Ми б дуже хотіли отримати (на будь-яких умовах) техніку західного виробництва, яка є технологічною та ефективною. Війна скоро не закінчиться, нам потрібна зброя вже сьогодні…" — сказав Олещук.

Нагадаємо, Велика Британія може постачати Україні зброю, яка може завдати удару по російських військово-морських силах у Чорному морі.

На американській військовій базі Рамштайн обговорили можливість відправлення до України важкої зброї

Читайте також: