"Щоб скоротити жертви": з Харківської області закликали евакуюватися жителів Лозової та Барвінкового

"Щоб скоротити жертви": з Харківської області закликали евакуюватися жителів Лозової та Барвінкового

Наразі влада області не має планів щодо централізованої евакуації жителів Харкова.

У зв’язку з загостренням воєнних дій голова Харківської обласної військово-цивільної адміністраці Олег Синєгубов закликав евакуюватися поїздами жителів Лозової та Барвінкового.

Про це голова області сказав у відеозверненні 6 квітня.

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"Ми будемо централізовано евакуювати ті міста, за погодженням зі Збройними силами України, які є на Ізюмському напрямку – це міста Лозова та Барвінкове. Задля того, аби унеможливити та за можливості скоротити жертви серед мирного населення у випадку перенесення театру бойових дій саме на територію цих населених пунктів", – заявив Синєгубов.

Він повідомив, що через містечка курсують поїзди, тож для евакуації варто скористатися залізницею. Про розклади рейсів щодня повідомляє місцева влада.

Наразі влада області не має планів щодо централізованої евакуації жителів Харкова. Усі комунальні служби спільно з місцевою та військовою адміністрацією залишаються в місті.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала евакуюватися жителів Луганської, Донецької та частини Харківської областей.

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