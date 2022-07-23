Щоб уникнути Третьої світової війни: США не передаватимуть Україні далекобійні ракети

Представник Білого дому пояснив, чому Україна не може отримати ракети для HIMARS з дальністю до 300 км.

США не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до ракетних систем залпового вогню HIMARS, оскільки їх застосування може перетворити війну в Україні на глобальний військовий конфлікт.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана під час виступу на щорічному безпековому форумі в Аспені.

За його словами, серед американської військової допомоги Україні є певні речі, про постачання яких адміністрація Байдена не готова ухвалити рішення.

"До них належать ракети великої дальності ATACMS, дальність яких складає 300 км", - сказав Салліван.

Також він наголосив, що "хоч ключова мета США - зробити все необхідне для підтримки та захисту України, ще однією важливою метою є не допустити обставин, за яких світ рухався б у напрямку Третьої світової війни".

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Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що з новими ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів, Україна зможе тримати під вогневим контролем виходи з Криму.

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