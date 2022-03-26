"Щоб усі розуміли загрози": Медведєв назвав 4 умови застосування Росією ядерної зброї

Росія продовжує погрожувати світу.

Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "РИА Новости".

За його словами, стратегічний потенціал Росії був переведений в особливий режим, «просто щоб усі розуміли ті загрози, з якими зіткнуться інші держави, якщо намагатимуться вплинути на курс нашої країни».

Медведєв уточнив, що є документи, в яких зазначено чотири підстави, за яких Москва може застосувати ядерну зброю.

Так, Росія може застосувати ядерну зброю, коли:

по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження;

у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників;

якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.

Медведєв також стверджує, що переговори залишаються «найкращим і правильним шляхом».

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«Інша справа, що не завжди ці переговори досягають успіху, але треба цим шляхом йти», – резюмував він.

Нагадаємо, що екскомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Веслі Кларк заявив, що президент Росії Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї та завдати удару по території Польщі. Водночас він сумнівається, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Росія переходить до "ядерного шантажу"