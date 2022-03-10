Щоб відвернути нову чорнобильську катастрофу, лишилось лише 48 годин - експерти

Повторення найбільшої ядерної катастрофи стає все реальніше.

Ще одне тривожне повідомлення учорашнього дня - Чорнобильська атомна електростанція залишилась без струму. Без світла сидить і місто-супутник станції Славутич. Живили станцію дві лінії. Одну окупанти перебили ще під час захоплення. І от вчора знов через обстріли перестала працювати друга високовольтна лінія.

Про це йдеться в ТСН.

Єдина високовольтна лінія, що живила відому на увесь світ атомну станцію, випалена вогнем окупанта. «Аварійна ситуація в будь-який час може перейти в аварію. А аварія те, що там сталося при катастрофі у 86 році», - каже президент НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

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І чому, щоб відвернути нову чорнобильську катастрофу і світу, лишилось всього 48 годин. 15 день окупації Чорнобильської АЕС. Два тижні, як російські окупанти взяли в заручники персонал станції. Триста тридцять шість годин, як українські атомники не покидають свого робочого місця. І як уся ядерна спільнота планети уважно слідкує за об’єктом, який одного разу вже здетонував. Як раптом - нова загроза.

«Сьогодні в результаті ворожих дій російського агресора повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС», повідомляє керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Цей сигнал тривоги небезпідставний. Хоч Чорнобильська атомна станція не виробляє електрику вже двадцять років, вона все одно потребує живлення. Передусім для того, щоб охолоджувати сховище відпрацьованого ядерного палива. Воно розташоване на території самої ЧАЕС. І зараз там понад 20 тисяч паливних збірок з реакторів. Це - дуже небезпечні елементи. Уран в них википів, але радіація нікуди не зникла.

"Це може призводити до підвищення ризиків погіршання ситуації, до підвищення виходу радіоактивних речовин з цих об’єктів і звичайно до радіаційної, або навіть ядерної аварії", - запевняє президент НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Керівництво «Енергоатому» та профільний міністр терміново звернулись за підтримкою до Єврокомісії. Там вже давно мали б усвідомити - путінські найманцям на ядерних об’єктах нашої країни не місце. «Росія перейшла до цілеспрямованого знищення критичної інфраструктури і ядерного тероризму в Україні. Закликаємо наших міжнародних партнерів терміново допомогти із захистом атомних станцій України. В першу чергу мова йде про закриття неба. Сподіваємося, що факти ядерного тероризму, якими є обстріли з танків ядерних реакторів, спонукатимуть наших партнерів до цього рішення», - закликає Герман Галущенко.

Якою стала реакція світу на знеструмлення ЧАЕС здогадатись неважко. МАГАТЕ - головний контролер ядерної безпеки у світі відповів стурбованим повідомленням у Твіттер.

“Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі каже, що такий розвиток подій порушує ключовий принцип безпеки щодо гарантування безперебійного електропостачання. В цьому конкретному випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку.”

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І все. І це при тому, що напередодні агенція заявляла, що втратила зв’язок до систем моніторингу ядерних матеріалів. Тобто слідкувати за, мінімум, рівнем радіації в зоні відчуження, вони не можуть. І це при тому, що буквально кілька днів тому голова МАГАТЕ Рафаель Гросі заявляв про готовність особисто відвідати Чорнобильську зону, щоби поговорити із росіянами. Але досі цього не зробив.

А тиждень тому, одразу після захоплення путінськими найманцями найбільшої у Європі атомної електростанції - Запорізької, керівництво країни погодило з МАГАТЕ створення 30-кілометрової зони безпеки навколо усіх ядерних об’єктів України. Але Запорізьку атомну станцію обстріляли з танків, попри попередження атомників, які тієї ночі працювали.

Сьогодні стало відомо, що внаслідок того ворожого вогню там перебили дві лінії електропередач. Залишились іще дві. Поки їх вистачає для роботи самої станції. Утім, небезпеку мали б зрозуміти усі. На території станції дотепер залишаються близько трьох сотень озброєних рашистів, з півсотні танків і склад зброї. Його показав один з рупорів російської пропаганди, фактично демонструючи світу як виглядає ядерний терор, запевняючи, що зброю росіяни там найшли.«Повна нісенітниця і брехня. Це вони показали, що вони туда завезли», - каже Котін.

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Невже Україні, зважаючи на мляву реакцію контролерів ядерної безпеки планети, залишається сподіватись тільки на те, що рашистьска зброя не здетонує? І окупант не підірве сам себе? Нині, в Енергодарі персонал працює під дулами автоматів. Проте, на роботу виходить позмінно. У Чорнобильських спеціалістів взяли у заручники. І окупант з кожним днем стає зліше.

Тепер на плечі працівників Чорнобильської АЕС лягло ще одне завдання - давати на станцію струм з допомогою дизельних генераторів. Петро Котін, президент «Енергоатома» не дає прогнозів наскільки того ресурсу вистачить. Домовлятись, про надання зеленого коридору будуть усіма силами, кажуть в «Укренерго».

«Для того, щоб це зробити, враховуючи нинішню ситуацію, необхідно, аби агресор залишив майданчик Чорнобильської АЕС та території, на яких ремонтні бригади «Укренерго» будуть лагодити пошкоджені росіянами лінії електропередач. Ми будемо добиватися того, щоб нас допустили до виконання необхідних ремонтних робіт», - повідомляють у відомстві.

Але поки з боку російського окупанта на прохання дати світло на станцію чути лиш постріли. То ж повторення найбільшої ядерної катастрофи стає все реальніше.

ТСН.ua

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