Ігнат розповів, навіщо за день до масованого обстрілу України росіяни запускали "шахеди"

Війська РФ за один день, 16 грудня, застосували усе наявне озброєння.

Російські окупанти за день до масованого обстрілу, 16 грудня, здійснили атаку безпілотниками іранського виробництва, щоб виявити розташування української ППО й скорегувати наступний удар, під час якого війська РФ застосували всі види озброєння.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 17 грудня.

За його словами, російські війська в один день, 16 грудня, застосували усе наявне озброєння.

"Учора (16 грудня) було фактично все — різні ракети, різні типи. Ворог застосував усе, окрім "шахедів", вони були запущені напередодні", — сказав Ігнат.

Як уточнив речник Повітряних Сил ЗСУ, росіяни застосували іранські дрони 15 грудня, щоб дізнатися, де саме були збиті "шахеди" і де саме дістала їх наша протиповітряна оборона.

"Тому що збивають Shahed вночі і передусім це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони (окупанти) визначають їхнє місце розташування та роблять потім корективи для своїх уже ракетних атак", — пояснив Ігнат.

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Нагадаємо, 16 грудня росіяни скоїли чергову масовану атаку регіонів України. Влучання були зафіксовано в Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові, на Київщині, Дніпропетровщині та на Житомирщині.

Внаслідок обстрілів у енергетиків зникла технічна можливість забезпечувати світлом понад 50% споживачів країни. Сталася так звана системна аварія - тобто блекаут.

За даними Міненерго, росіяни пошкодили орієнтовно 9 об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій.

Російські загарбники, за даними Генштабу, протягом 16 грудня випустили 98 ракет та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ.

Станом на ранок 17 грудня українська енергосистема потрохи відновлюється після масованої ракетної атаки росіян. Енергетикам після настільки потужної атаки може знадобитися трохи більше часу на відновлення, аніж зазвичай. Як відновлюються регіони, читайте тут.

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