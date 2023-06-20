Щоб вийти на кордон 1991 року – потрібно провести декілька наступальних операцій: майор запасу НГУ

Для виходу на кордон у межах 1991 року Збройним силам України потрібно провести щонайменше дві, а то й більше наступальних операцій.

Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни.

"Це буде не менше двох наступальних операцій, тому що за одну операцію неможливо звільнити таку велику територію та перемогти у війні. Є сподівання, можливо, як додаткові бонуси, що може посипатися лінія фронту і російські вояки почнуть дезертувати, хоча вони й так тікають, мають низьку мотивацію. А коли противник побачить, що ми можемо заходити й в його тил, що вже відбувається, то взагалі у нього буде паніка і він почне тікати, і таке можливо. Але на це закладатися ми не можемо, бо військова тактика так не працює. Тому, щонайменше дві наступальні операції нам потрібно провести, щоб вийти на кордони у межах 1991 року. Зазначу, щонайменше дві, а може й три-чотири", - пояснив Гетьман.

Нагадаємо, Лавров погрожує продовжувати війну в Україні.

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