Щоб взяти Київ в кільце, окупанти не шкодують ані техніки, ані своїх військ

Щоб взяти Київ в кільце, окупанти не шкодують ані техніки, ані своїх військ

Гатять по селах виключно з мирним населенням.

Контрнаступ ЗСУ на Київщині - хлопці почали звільняти села на Баришівському напрямку. Село Лук’янівка вільне від росіян. Унаслідок боїв знищено близько 40 окупантів, 9 БМП і 2 танки. Українці повільно, але впевнено забирають своє. Лук’янівка - це північний схід Київської області. А на північному заході, на межі Київщини та Житомирщини, українська армія теж перейшла до активної оборони.

Про це йдеться в ТСН.

Кратер майже три метри завглибшки залишився після крилатої ракети. Є значно глибший - від удару фугасною авіаційною бомбою ФАБ-500. «Тут одні мирні жителі, бабушки ледь ходять, куда ж він кидає, сволоч», – каже місцевий мешканець.

Звідки атакують літаки, тут знає кожен - з сусідньої, але відтепер вже не братньої, Білорусі. На додаток до авіаційних ракет, на село випустили пакет реактивних снарядів. «Градів». Від обстрілів ховались кожен в своїй хаті, а тепер пожежу гасять разом.

Цей напрямок російські окупанти з невідомих причин вважають стратегічним. Вони намагаються прорватися сюди. І дали на південь, аби замкнути велике кільце навколо Києва. Та українська армія не залишає агресорам жодною можливості просунутись вперед.

Ще кілька днів тому окупанти контролювали це село неподалік від Чорнобильської зони. Зараз українські гірські штурмовики змусили їх відсунутись на кілька кілометрів північніше. Назад до російського кордону. На центральний вулиці звільненого села скрізь прострілені автівки. Люди намагались втекти від війни. Не всім пощастило. Машини розстріляні росіянами. Та за злочини проти мирних українців військові помстилися російським агресорам.

Залишки російських солдатів – досі в цих машинах. В українських військових після важкого бою немає жалю до противника, який розстрілює мирних в навколишніх селах. Знищити ворога, забрати трофеї та рухатись далі – за такою простою схемою зараз діють тисячі українських солдатів на Поліссі.

ЗСУ почали звільняти села на Баришівському напрямку

Немає жалю до противника і в лейтенанта Збройних Сил України з відомим ледь не усьому світу обличчям - Святослав Вакарчук, фронтмен гурту «Океан Ельзи», призвався до Збройних Сил. Отримав зброю, як і усі офіцери. Але командування поставило йому задачу заряджати не набої до магазинів, а серця інших захисників України. Лейтенант Вакарчук із концертами подорожує по усіх гарячих точках україно-російської війни. Зараз співає для побратимів, які звільнюють Полісся.

«Успіхи української армії залежать і від мотивації йти до кінця вперед, залежать від серця, яке теж треба заряджати», – каже Вакарчук.

Вони захищають свій дім. А вдома, як кажуть, стіни помагають. Навіть, такі, понівечені, пробиті. Схожі на страшні рани, які неодмінно загояться.

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