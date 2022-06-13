"Щоб закінчити війну та викинути Росію з України": Подоляк назвав потреби України у зброї

"Щоб закінчити війну та викинути Росію з України": Подоляк назвав потреби України у зброї

За словами радника ОП, Україні потрібен паритет важкої зброї з РФ: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

Щоб закінчити війну та викинути Росію з України нам потрібен паритет важкої зброї.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

Радник керівника ОП оприлюднив конкретний перелік необхідної зброї.

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України нам потрібен паритет важкої зброї:

1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - написав він.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Україні очікувати допомоги від США. Жданов уточнив, що зброя за лендлізом до України ще не надходила, надходження передбачаються від нового фінансового року – від 1 жовтня.

Багато обіцяють і нічого не дають: Жданов про військову допомогу з Німеччини

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