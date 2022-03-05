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Щоб закрити небо: українців закликали поширити серед лідерів ЄС жахливі фото війни

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Щоб закрити небо: українців закликали поширити серед лідерів ЄС жахливі фото війни

Фото з телеграм-каналу Верховної Ради

Таким чином кожен з українців може долучитися до інформаційного війська.

У телеграм-каналі Верховної Ради України закликали українців поширювати у Twitter серед лідерів Євросоюзу публікацію з закликом закрити небо над країною задля захисту дітей.

Про це йдеться у повідомленні 5 березня.

"Просимо максимального поширення та цитування публікації. А також у довідничку твіттер-акаунтів знаходимо контакти лідерів ЄС та відправляємо їм свої справжні щирі повідомлення та переживання в коментарях під їхнімипублікаціями. Головний меседж: нам необхідно, щоб закрили небо над нашою країною. Ми просимо захисту для наших дітей", ­– закликали у ВР.

У публікації Ради у Twitter опубліковані фото постраждалих українських дітей і в тексті йдеться: "Це те, що Путін робить на землі. Закрийте для нього повітря. Закрийте небо над Україною! Збережіть наших і ваших дітей!"

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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