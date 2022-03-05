Щоб закрити небо: українців закликали поширити серед лідерів ЄС жахливі фото війни

Таким чином кожен з українців може долучитися до інформаційного війська.

У телеграм-каналі Верховної Ради України закликали українців поширювати у Twitter серед лідерів Євросоюзу публікацію з закликом закрити небо над країною задля захисту дітей.

Про це йдеться у повідомленні 5 березня.

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"Просимо максимального поширення та цитування публікації. А також у довідничку твіттер-акаунтів знаходимо контакти лідерів ЄС та відправляємо їм свої справжні щирі повідомлення та переживання в коментарях під їхнімипублікаціями. Головний меседж: нам необхідно, щоб закрили небо над нашою країною. Ми просимо захисту для наших дітей", ­– закликали у ВР.

У публікації Ради у Twitter опубліковані фото постраждалих українських дітей і в тексті йдеться: "Це те, що Путін робить на землі. Закрийте для нього повітря. Закрийте небо над Україною! Збережіть наших і ваших дітей!"