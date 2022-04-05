Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Щоб запобігти "новим Бучам": Кулеба закликає ввести ембарго на російські нафту та газ

Дата публікації
Перегляди
109
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Щоб запобігти "новим Бучам": Кулеба закликає ввести ембарго на російські нафту та газ

Associated Press

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вчергове закликав припинити фінансування військової машини Путіна.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав припинити купівлю російських енергоносіїв, зокрема нафти та газу, щоб запобігти "новим Бучам".

Про це він написав у Twitter. 

"Щоб запобігти «новим Бучам», введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в росії. Припиніть фінансувати військову машину путіна. Російська економіка – і її війна – зупиниться за лічені місяці. Кілька місяців затягування пасків варті тисяч врятованих життів", - наголосив він.

Нагадаємо, Єрмак повідомив, що необхідно зробити західним лідерам для припинення війни в Україні.

Читайте також:

Наступна публікація