Щоб запобігти "новим Бучам": Кулеба закликає ввести ембарго на російські нафту та газ

Щоб запобігти "новим Бучам": Кулеба закликає ввести ембарго на російські нафту та газ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вчергове закликав припинити фінансування військової машини Путіна.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав припинити купівлю російських енергоносіїв, зокрема нафти та газу, щоб запобігти "новим Бучам".

Про це він написав у Twitter.

"Щоб запобігти «новим Бучам», введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в росії. Припиніть фінансувати військову машину путіна. Російська економіка – і її війна – зупиниться за лічені місяці. Кілька місяців затягування пасків варті тисяч врятованих життів", - наголосив він.

To avert ‘new Buchas’, impose the mother of all sanctions: stop buying oil, gas, and coal from Russia. Stop financing Putin’s war machine. Russian economy — and its war — would stop in the matter of months. A few months of tightening your belts are worth thousands of saved lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 5, 2022

Нагадаємо, Єрмак повідомив, що необхідно зробити західним лідерам для припинення війни в Україні.

Читайте також: