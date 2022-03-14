"Щоб запобігти урагану голоду і краху продовольчої системи": генсек ООН оголосив про виділення Україні $40 мільйонів

"Щоб запобігти урагану голоду і краху продовольчої системи": генсек ООН оголосив про виділення Україні $40 мільйонів

За його словами, подальша ескалація війни, випадкова чи навмисна, загрожує всьому людству.

Україні загрожує жахлива гуманітарна катастрофа, оскільки Росія нагнітає війну, яка може поширитися далеко за межі країни.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у понеділок, 14 березня, повідомляє "Укрінформ".

«Україна у вогні. Подальша ескалація війни, випадкова чи навмисна, загрожує всьому людству. Удари по цивільному населенню сягають жахливих масштабів. Гине незліченна кількість невинних людей, включно з жінками та дітьми», - сказав він.

Глава ООН також оголосив про виділення 40 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

«Сьогодні, коли мільйони людей в Україні стикаються з голодом та скороченням запасів води та медикаментів, я оголошую, що Організація Об'єднаних Націй виділить ще 40 мільйонів доларів… щоб збільшити обсяг життєво важливої допомоги для найбільш уразливих верств населення», - сказав він.

За його словами, світ має діяти, щоб запобігти «урагану голоду і краху глобальної продовольчої системи» внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Війна, підкреслив він, може призвести до далекосяжних наслідків для глобального продовольчого постачання, що матиме руйнівний вплив на найбідніші верстви населення у світі.

«Тепер їхні житниці зазнають бомбардування», - сказав він, зазначивши, що Україна забезпечує більше половини пшениці для Світової продовольчої програми.

Гутерреш вказав на привид ядерного конфлікту, пробуджений Росією, чого не спостерігалося протягом десятиліть.

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«Перспектива ядерного конфлікту, що колись була немислимою, тепер знову стала реальністю, - сказав він. - Безпека та збереження ядерних об'єктів мають бути забезпечені. Настав час зупинити жах, розв'язаний проти народу України, і стати на шлях дипломатії та миру», - зазначив він.

Генсек ООН, за його словами, підтримує контакти з лідерами Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Ізраїлю та Туреччини для активізації посередницьких зусиль.

Нагадаємо, що Комітет ООН із прав дитини вимагає від РФ припинення воєнних дій та виконання своїх зобов'язань щодо захисту дітей від фізичного і психологічного насильства.

ТСН.ua