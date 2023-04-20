Щоб зірвати контрнаступ ЗСУ: в розвідці заявили про зміну тактики ворога щодо ракетних атак

Російські війська змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні: наразі вони зробили перерву і накопичують сили для атак на важливі для контрнаступу ЗСУ цілі.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами представника ГУР, окупанти міняють тактику ракетного терору у порівнянні з зимою. Адже перший етап – енергетичний ракетний бліцкриг – абсолютно провалився. Юсов пояснив, що росіяни витратили критичну для них частину ракетного потенціалу, однак не досягли бажаного результату.

"Так, сьогодні тактика змінюється і ця умовна перерва застосовується для накопичення (ракет – ред.). Тільки завдання будуть інші – це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії", – розповів представник розвідки.

Він нагадав, що схожі спроби ворог робив і раніше, а саме на першому етапі повномасштабного вторгнення.

"Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялись військові цілі, але цілями були саме мирні об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде інша", – додав Юсов.

За його оцінками, росіяни не зможуть вже відновити той ракетний потенціал за кількістю і якістю, який був витрачений в період повномасштабного вторгнення, навіть якщо зберігатимуть паузу в атаках до вересня. На думку представника ГУР, "до вересня він (ворог – ред.) тримати паузу не буде".

Нагадаємо, на початку квітня Юсов інформував, новими цілями загарбників під час масованих атак можуть стати військові об'єкти та шляхи постачання західної зброї.

Як повідомили в ОК "Південь", у Росії запас високоточних ракет близький до критично малого, тому ворог намагається їх економити. Однак загроза ракетних атак по Україні не зникла.

За оцінками військового експерта Романа Світана, окупанти припинили завдавати масованих ракетних ударів, щоб накопичити запаси. До осені противник може зібрати близько 300 крилатих ракет та ще близько 2000 ракет інших типів.

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