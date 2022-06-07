Щоб зменшити тиск на порти: ВМС України відтіснили російський флот на 100 км – ІВВ

Щоб зменшити тиск на порти: ВМС України відтіснили російський флот на 100 км – ІВВ

За даними ВМС України, їм вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км. Це має дозволити зменшити тиск РФ на південні порти України.

Щодо Сєвєродонецька, то контроль над ним може часто змінюватися, переходячи від російських до українських військ і навпаки.

Про це йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни станом на 6 червня.

В районі Ізюма російські окупанти не здійснили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від Лимана, досягли незначних результатів.

За даними інституту, загарбники надалі безуспішно намагалися розірвати українські лінії комунікації на північному сході від Бахмута.

Російські війська змушені були зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова внаслідок локальних українських контратак.

Водночас окупаційна влада посилює зусилля з видавання російських паспортів громадянам України та контроль над захопленими територіями.

Нагадаємо, російські загарбники відводять свої війська з Мелітопольського та частини Василівського району, що в Запорізькій області.

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