План росіян провалився: Шмигаль про масований удар по енергоінфраструктурі

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, але завдяки силам ППО атака не мала успіху.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Росія продовжує намагання дестабілізувати енергетичну ситуацію в Україні, здійснивши черговий масований удар по газовій інфраструктурі та об’єктах, які забезпечують нормальне життя людей.

"Завдяки силам ППО російський сценарій вкотре провалився. Енергосистема працює стабільно. Дякую захисникам за професійність", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що для зупинки Росії потрібні рішучі дії, зокрема, посилення постачання зброї, розвитку ППО та введення жорстких санкцій, щоб послабити можливості Кремля вести війну.

Нагадаємо, у середу, 15 січня, армія РФ здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 БпЛА, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

Читайте також: