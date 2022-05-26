Щоб звинуватити Україну в масових вбивствах: окупанти в Маріуполі розширюють братські могили

Щоб звинуватити Україну в масових вбивствах: окупанти в Маріуполі розширюють братські могили

У Маріуполі загарбники розширюють ще одну братську могилу на тлі заяв української влади щодо загрозу епідемії в місті. Після завершення робіт окупанти планують звинуватити Україну в масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців.

Окупанти фактично розпочали "серіал" по центральних російських каналах за сценаріем "ми місцеві, тут мешкаємо, ми боїмося – треба перепоховання".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Мережі 26 травня.

"Окупанти готуються розширити братьську могилу на старому кладовищі міста "Некрополь" в Центральному районі. Це четверта могила, яка була встановлена нами разом з журналістами "Схем" "Радіо Свобода", – йдеться у повідомленні.

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"Для того росіяни виокристовують наші попередження про загрозу епідемії та фактично розпочали "серіал" по центральних каналах раша-тв за сценаріем "ми місцеві, тут мешкаємо, ми боїмося – треба перепоховання". З місця повідомляють про розширення та підготовку нових ровів для поховань", – додав радник міського голови.

Андрющенко зазначив, що після закінчення робіт окупанти планують викоростати це для інформаційної атаки проти України, звинувативши саме її у масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців.

Нагадаємо, загарбники оголосили в Маріуполі про подовження навчального року до 1 вересня. Вони оголосили, що діти не матимуть канікул.

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