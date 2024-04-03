Щоденна бойова робота: Сирський показав яскраві кадри знищення техніки РФ та окупантів

Олександр Сирський показав потужні кадри з поля бою.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав яскраві кадри знищення російської техніки та солдатів окупаційної армії.

Відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Щоденна цілодобова бойова робота Захисників України: знищення ворога, його техніки та озброєння. Слава воїнам", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Малюк розповів, як СБУ та Сирський викрили підполковника-"крота" у "Хортиці".

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