Щоденник окупанта: повія Лєна забута, росіянин надумав одружитись з Наташою і збудувати "хороми", як у українців

Після сюжету ТСН про знайдений військовими щоденник окупанта, який у складі 25-ї артилерійської бригади Росії нищив і вбивав на Харківщині, до редакції надійшло чимало коментарів про бажання побачити кожну зі сторінок рукописного доробку російського солдата.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко, яка отримала від українських військових цінний доказ злочинів росіян, щодня оприлюднює по кілька сторінок зі щоденника окупанта на позивний "Пес".

Передрук буде опублікований і на сайті ТСН.ua мовою оригіналу разом із фото кожної сторінки. На попередніх 1-2 сторінки він описує перші дні вторгнення, а на сторінках 2-4 - влаштовану на Харківщині "криваву ніч", на сторінках 4-6 пише про повію Лєну і мародерство росіян, а сторінки 6-9 присвітив своїй любові до зброї і лякливим відео, яке пропаганда змонтувала для своїх солдат. Сьогодні сторінки 9-12:

14 апреля

За прошедшее время случилось следующее события:

* от нас забрали Рыжего и все намокли. взамен дали 168-ю.

* Позже забрали Вадика..

* Серега по пьяни взорвал гранату - итог: 300

* Я полирнул ножи…наточил нож спецназа…

* Получили летнюю форму и новые сапоги…

Ну нахер, отложил шмотки в сторону, пусть лежат, не хочу убить их сразу..Мох мне больше нравится…

* Пришли “боевые” и ЗП…. Теперь на карте должно быть около 200.000 рублей, не плохо, жаль что точную цифру я не могу узнать

* Составлю список дел по приезду домой…

1. Купить немецкую овчарку, помнится в Пскове была организация где готовят служебных собак, обязательно надо будет пробить инфу об этом…

2. отправздновать возращение, куда ж без этого…

3. купить снарягу. и боевую и страйкбольные приводы…Тренировки пойдут на пользу…

4. Эх, кольца надо купить кольца..

Приеду - надо Насте сделать предложение и скататся к ее родителям… Ради такого даже костюм куплю и белую рубкашку..

5. Сдать все таки на еб**ие водительскеи права…

6. Купить машину…

7. Решить вопрос с жильем и местом хранения своих вещей… Зае**ло, что одно там, другое там, третье еще где-нибудь…

* Поговорить с Наташкой о деловом предложении от которого она надеюсь не откажется…

* Поискать контакты с 76 дивизией, надо пробится туда..Надеюсь там разведка есть, не хочу уходить из разведки, но хочу свалить с 25-ки…

* Обязательно! покататся по родине (посмотреть как то живет и так сказать “чем дышит;” Навестить своих племяшей, поиграться с ними что ли.. Наташкину дочь я видел 1 раз, который вполне еще может оказаться первым и последним…

* Катькиных надо взять в оборот, у Полины голова вроде голова на месте, а вот Жека давно характер показал, надо бы с ним рукопашкой заниматься и воспитать волевые качества, этот хлопец или сядет, или будет бойцом. и боевухе с тактикой…Хуже не будет если парень сможет себя защитить и семью, да и к тому же в армейку пойдет не хреном, а уж частично готовым бойцом…

Еще несколько занятных тем…

* наши здесь "майнинговую ферму", пообщался с Учичем на эту тему

"В общем":

1. Усыч шарит как это работает и как ее собрать

2. он готов пошарить и научится ей пользоваться чтобы оно принесло стрекозы…

3. но… для того чтобы нам тоже такое реализовать – нужны нехилые вложения. но… как он говорит – оно быстро окупится.

4 Думаю стоит попробовать, так как он шарит — он будет "мозгом", я сложусь с ним бабками, чтобы собрать "фермы" и тоже не буду отдаляться от процесса. выйдет не плохой, по 100. 000 рублей в месяц будет..ну это исходя из наших расчетов…

По этой теме необходимо пробить как можно больше информации.

Фото: Юлія Кирієнко

Еще есть вариант поднять бабла, но это надо пробится к Сафрону…Тут уж вроде как и сложно, а вроде и не очень.. Этот парень всегда знает, где поднять бабла..

Посмотрел как тут местные живут..Дома - пи**ец хоромы. Но как оказалось, эти хоромы строят лет по 8…

А это значит - мне скоро 21…надо начинать крутится, жизнь короткая штука, годам к 30 я должен отстроить свои хоромы..

Сначала купить участок…

потом фундамент … и подвал…

потом 1 этаж…

потом 2

потом крыша…

внутренняя отделка и обстановка…

Вечер этого же дня…

За время с того как я писал записи выше по сейчас - “Татарин”, он же “Белуга”, сказал, что грузили двухсотых…

Без голов, без половых органов…не знаю когда, кто и где их грузил, но ясно одно…Украина - сошла с ума..Вспоминается русско-чеченская война…

Дошла информация, что укропы привлекли к войне зеков, говорят, что их освободили и экипируют… так - же говорят что их там на 2 батальона…ах**ть..2 батальона ЗЕКОВ…

Был артобстрел. Итальянцу прилетел осколок под поджопник… Хуй его знает как, но через крышу на его залетел осколок и когда он бегал внизу - осколок упал между ним и поджопником, говорит, что жжет зад, скинул поджопник и от него вывалился осколок…прошил поджопник…

Б**дь… ситуация смешная пи**ец, но тем не менее у парня 2 день рождения… теперь носит этот осколок с собой…

Пораскинул мозгами на досуге и понял, что нужно будет по возвращению собирать доки, брать справки и делать разрешение на оружие…то есть лицензию..либо травмат, либо гладкоствол (ПМ)...Хотя хорошо бы и то, и другое, ради этого я готов купить сейф… В Пскове есть магазин “Оружейник”, надо туда заявится. Ну сначала надо найти этот магазин…

Аааа… так я же забыл о результатах мышления…

В Общем… В Белгороде (Россия) взорвали мост, а в какой-то квартире нашли миномет…в России бл**ь! Это первое..

Второе… В шестой роте, что жила с нами немного - оказалось, что есть мой земляк…Островский…77 км от Печор и Пскова… Так вот… Его семье приходили сообщения с таким содержанием:

“Такой то такой то (ФИО), год рождения, погиб там-то там-то, тогда-то, тогда-то (число место год месяц)

Еще семьям парней приходят иные сообщения от укропов…

Третье… был шум насчет того, что на границу ловили переодетых укропов… события в Белгороде показываю, что поймали не всех.. так что ну его на**уй… Это представляет опасность для семей военных…

Четвертое “Грешник”, он же “Ювелир” рассказывал, что собрата или друга” задержали спустя несколько месяцев после возвращение из САР…А вот это уже заставляет задуматься…

А все в совокупности наводит на выводы…Береженого - Бог бережет…

Еще сегодня в ходе артобстрела у**ало по гражданским…

Увозили деда вроде…Вроде говорили, что ногу отсекло. Надеюсь, что врут… Надеюсь выживет.. Не хочется чтобы гражданские страдали так сильно…

Вроде все, пора спать идти…

(Далі буде...)

Щоденник передали армійці, які брали участь у звільненні Харківщини, його знайшли у купі мотлоху в приватному будинку, де окупанти влаштували свій штаб. На сторінках російський солдат пише від руки про свою криваву подорож до України від першого дня повномасштабного вторгнення. Описує ледь не кожен день свого перебування на нашій землі. Рукопис "Пса" на 9 аркушах доводить злочини росіян. Окупант українськими військовими був ліквідований.

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