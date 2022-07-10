Щоденник окупанта: росіянин скиглить через "дурниє вєсті" про ліквідацію українцями взводу і те, що він - фашист

Після сюжету ТСН про знайдений військовими щоденник окупанта, який у складі 25-ї артилерійської бригади Росії нищив і вбивав на Харківщині, до редакції надійшло чимало коментарів про бажання побачити кожну зі сторінок рукописного доробку російського солдата.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко, яка отримала від українських військових цінний доказ злочинів росіян, щодня оприлюднює по кілька сторінок зі щоденника окупанта на позивний "Пес".

Передрук буде опублікований і на сайті ТСН.ua мовою оригіналу разом із фото кожної сторінки. На попередніх 1-2 сторінки він описує перші дні вторгнення, а на сторінках 2-4 - влаштовану на Харківщині "криваву ніч", на сторінках 4-6 пише про повію Лєну і мародерство росіян. Сьогодні сторінки 6-7:

27 марта

По украинским новостям видел, как нас называют "Фашистами“... Аккупанти “захватчики”, но в то же время они сами показывают как они ущемляют русских, что живут на территории Украины. Эти па***расы не выдают русским переводы из России, поднимают цены для русских,..Больше всего меня вывело из себя то, что они прямо по новостям показали как они сделали тест для людей на знание Украинского, там ряд слов: клубника и еще какие-то слова…Неправильно произнес и тебя избивают или пускают пулю в лоб…И об этом су*а они говорят и показывают по телевизору…су*а…и это вот черти называют нас фашистами и аккупантами. Мы ни разу не позволяли себе трогать гражданских…

Однажды наши парни зашли в дома, в нем живет бабушка и какой-то мужик, так наши парни помогли закрыть собак в сарае и чуть ли не каждый день носили им еду и воду, хотя вода то у них есть как оказалось, бензин нашли для генератора…Вот скажите бл**дь, в чем мы фашисты, это не мы прячемся за спинами гражданских, не мы держим людей, чтобы нас не разнесли артой, это су*а Харьков еще стоит только потому наши не могут сжечь Харьков из-за количества гражданских в городе…

28 марта

Утром этого дня нам сказали собирать вещи и быть готовыми к выезду черт знает куда, говорят нас отправляют куда-то назад…

Вечер…Пришла новость о том, что завтра к нам вернется один из наших парней, он подхватил ветрянку и был госпитализирован, теперь вернется…Но он принес дурные вести…

Мы - 2 взвод 1 роты, есть еще 1 взвод, вернее был…

Часть ранены, часть убиты, часть в плену, завтра нам покажут видеозапись как укропы избивали нашего парня…

Давить этих пи**ров, без разбору, еб**ые укропы…

(Далі буде…)

Фото: Юлія Кирієнко

Щоденник передали армійці, які брали участь у звільненні Харківщини, його знайшли у купі мотлоху в приватному будинку, де окупанти влаштували свій штаб. На сторінках російський солдат пише від руки про свою криваву подорож до України від першого дня повномасштабного вторгнення. Описує ледь не кожен день свого перебування на нашій землі. Рукопис "Пса" на 9 сторінках доводить злочини росіян. Окупант українськими військовими був ліквідований.

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