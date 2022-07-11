Щоденник окупанта: російських солдат залякували фейками про "нациків", щоб ті припинили масово здаватись в полон

Після сюжету ТСН про знайдений військовими щоденник окупанта, який у складі 25-ї артилерійської бригади Росії нищив і вбивав на Харківщині, до редакції надійшло чимало коментарів про бажання побачити кожну зі сторінок рукописного доробку російського солдата.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко, яка отримала від українських військових цінний доказ злочинів росіян, щодня оприлюднює по кілька сторінок зі щоденника окупанта на позивний "Пес".

Передрук буде опублікований і на сайті ТСН.ua мовою оригіналу разом із фото кожної сторінки. На попередніх 1-2 сторінках він описує перші дні вторгнення, а на сторінках 2-4 - влаштовану на Харківщині "криваву ніч", на сторінках 4-6 пише про повію Лєну і мародерство росіян, сторінки 6-7 присвятив своєму скиглинню щодо того, що він фашист і ліквідації їхнього першого взводу. Сьогодні сторінки 7-9:

29 марта

Ночью с 28 на 29 марта кто-то в деревне запустил фейерверк…

Наши парни двинулись на поиски, нашли фейерверк, но не нашли кто запустил, бомбежка ночью была, днем пошел на вылазку за кофейком в соседний дом))), когда вернулись - узнали, что в каком-то доме нашли Томпсон, ППШ, МР-40, кучу ножей…

Жаль, что я прое*л вспышку…

Фото: Юлія Кирієнко

Е*ать мой Х…, пошел с Ястребом, Ювелиром, Итальянцем на вылазку в дом, где был найден склад оружия…

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Много макетов там было как выяснилось…Проверили еще раз… в диване боевой РПК, макет ТТ, револьвера, ножики вроде тоже были, но макеты, сабля, короткая, немецкие штык-ножи, и просто ножи... все сдали ФСБ, как трофеи взяли ножи себе, теперь у меня есть немецкий штык-нож и ах**нный нож советского спецназа…я счастлив!!! на ноже… линейная часть для резки, часть для рубки, пила, часть для коления… супер-нож, как раз до конца службы он мне поможет в полевых выходах и выживания в лесах…самое то…

Штык-нож думаю стоит дать матери, одно время у нас был дома такой, но с более толстым лезвием, он сгорел при пожаре, найти не удалось, сделаю подгон наверное, или просто отправлю как сувенир…

31 марта

30 не писал, так как ничего не происходило, в этот день был насыщенным: утром ходили за продовольствием, попали под минометный обстрел, пришлось пересижывать в ближайшем доме; потом отправили за новым дырчиком, пришли, там в ангаре собака была, пришлось собаку застрелить, а на соседнем участке из земли торчала ракета, ну вернее было видно хвостовую ее часть; потом ходил за компотами; вечером приехал наш товарищ с видео, как "Азов" пытает пленных, хотя это не пытки, эти черти издеваются над пленными, простреливают ноги, допрашиваю раненых, сказали, что потом их сжигают... гребаные нацики, и врагу не пожилаешь попасть к ним в плен. (ПРИМІТКА: Оскільки Росія славиться своїми фейками, не виключено, що таке відео було підготовлене пропагандистами спеціально для російських солдат, щоб ще більше спровокувати ненависть до українських бійців, і зокрема, поширення фейку про полк "Азов". Та головне, щоб вони боялись здаватись у полон, що тоді було доволі поширено серед особового складу росіян. Раніше вже було викрито подібні постановочні відео, наприклад, коли росіяни приписали катування своїх військових чоловіку, який помер ще 5 років тому)

Фото: Юлія Кирієнко

После просмотра видео - минут 10 все парни курили и в сравнительной тишине от двух парней слышал слова "пиз**ц", "как так", "мрази"...

В припасах с гуманитарки нашлись еще письма солдатам от гражданских с благодарностями за то, что мы стоим на страже родины и сражаемся…постараюсь их сохранить и опубликовать на своей странице в соц.сети, искреннее спасибо всем людям за веру в нас, очень греет душу и поднимает боевой дух…еще в припасах были молитвы, крестики, ленточки с молитвами…одер крестик и взял карточку с молитвой, положу карточку к пластине в бронежилет….

Итог…батальон “Азов” - мрази, именно вот таких людей нельзя оставлять в живых!

Как оказалось, 1 взвод был объявлен без вести пропавшим, то есть неизвестно на 100% что с ними, говорят, кто-то прорвался и вернулся, больше ничего сказать на этот счет не могу.

2 апреля

Утром объявили, что враг может работать на наших машинах и переодетыми в нашу форму. В связи с этим введен режим “тишины”, назову это так…Исключено брожение по деревне, только по задачам…Разрешен огонь на поражение по том, кто просто склоняется по улицам..Мда, у кого-то явно шиза развивается…

(Далі буде...)

Щоденник передали армійці, які брали участь у звільненні Харківщини, його знайшли у купі мотлоху в приватному будинку, де окупанти влаштували свій штаб. На сторінках російський солдат пише від руки про свою криваву подорож до України від першого дня повномасштабного вторгнення. Описує ледь не кожен день свого перебування на нашій землі. Рукопис "Пса" на 9 сторінках доводить злочини росіян. Окупант українськими військовими був ліквідований.

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