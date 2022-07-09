Щоденник окупанта: солдат РФ описав мародерство і купівлю повій на зароблені за смерті українців гроші

Після сюжету ТСН про знайдений військовими щоденник окупанта, який у складі 25-ї артилерійської бригади Росії нищив і вбивав на Харківщині, до редакції надійшло чимало коментарів про бажання побачити кожну зі сторінок рукописного доробку російського солдата.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко, яка отримала від українських військових цінний доказ злочинів росіян, щодня оприлюднює по кілька сторінок зі щоденника окупанта на позивний "Пес".

Передрук буде опублікований і на сайті ТСН.ua мовою оригіналу разом із фото кожної сторінки. На попередніх 1-2 сторінки, він описує перші дні вторгнення, а на сторінках 2-4 - влаштовану на Харківщині "криваву ніч". Сьогодні сторінки 4-6:

24 марта

Мы нашли способ посменно выезжать в Россию, помыться, закупится, потраха**ся… 24 числа, я поехал с последней сменой… как-то все дорого стало… 33 тыщи рублей хватило только на маск-халат ЧВК-ашника, кроссовки камуфляжные, тактические перчатки, балаклаву, бинокль, телефон… Уе**щный сенсорный телефон стоит 8к, да я свой Техно кенон 15 брал за 12к… бинокль 12х50 обошелся мне почти в 7 к… маск-халат обошелся почти в 6к… Ай, ну на*ер…

телефон 8к

балаклава 2 к

маск-халат 6к

бинокль 7к

3 пары перчаток 3600 р

кросы 4к

похавать - примерно 1,5 р

Вот и вся ЗП, девочка легкого поведения стоит 4к/ч

Фото: Юлія Кирієнко

Лена мне понравилась, пришлось у Енота 12к занять…

За пару дней до этого, кстати, нам дали взвод пехоты, ну как дали, эти парни служат только 4 месяца, срочники… их подселили к нам…

Наши парни нашли нульцевый мотик 250 кубовый…

Оживили, теперь катаются, точнее как оживили, смогли запустить двигатель.

25-26 марта

25 днем м вернулись из Белгорода...

Не помню, 25 или 26 марта, парни нашли ох***ный кинжал в каком-то доме... Господи, как он красивый... Глаза горят на него... Попрошу "Джамала" продать мне его в России...

Вот х** знает, кто-то инструмент ищет, кто-то ювелирку, кто-то ноуты и прочую электронику, а я - меня интересует только оружие.

(Далі буде...)

Щоденник передали армійці, які брали участь у звільненні Харківщини, його знайшли у купі мотлоху в приватному будинку, де окупанти влаштували свій штаб. На сторінках російський солдат пише від руки про свою криваву подорож до України від першого дня повномасштабного вторгнення. Описує ледь не кожен день свого перебування на нашій землі. Рукопис "Пса" на 9 сторінках доводить злочини росіян. Окупант українськими військовими був ліквідований.

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