Щоденник окупанта: ворог після травмування потрапив на "передок" без зброї і броні і письмово анонсував свою смерть

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко, яка отримала від українських військових цінний доказ злочинів росіян, щодня оприлюднює по кілька сторінок зі щоденника окупанта на позивний "Пес".

Передрук буде опублікований і на сайті ТСН.ua мовою оригіналу разом із фото кожної сторінки. На попередніх 1-2 сторінках він описує перші дні вторгнення, на сторінках 2-4 - влаштовану на Харківщині "криваву ніч", на сторінках 4-6 пише про повію Лєну і мародерство росіян, а сторінки 6-9 присвятив своїй любові до зброї і лякливим відео, яке пропаганда змонтувала для своїх солдатів. На сторінки 9-12 будує плани на майбутнє, який не судилось статись, бо ж він вдерся на чужу землю і був "задвохсочений" українськими військовими. Сьогодні сторінки 12-16:

15 апреля

Ах**нний день… солнце жарит прям как надо, то что доктор прописал…

Сегодня комбриг говорят должен смены просить (чтобы нас уже сменили), 51 день…сегодня 51 день… рано еще, но хуй его знает, вроде хочется домой уже, а вроде и рано еще ехать домой…боевые 90 дней, а тут 51 день и просят смены, я не знаю что и сказать, это моя первая горячая точка… если это можно так назвать…

наши парни нашли где ловит сеть и интернет, теперь ездят посменно закрывают долги и переслать бабки родным… Жаль что я не могу скинуть своим денег скинуть…Трубка с симкой и всеми контактами оказалась в Белгороде в палаточном, так бы маме скинул немного…Настюхе на дорогу бы скинул, пусть скаталась бы к матери на лето…Хотя сейчас только апрель..Блин..Тут апрель как у нас разгар лета… Ни*я, успею вернутся и поехать с ней в Саратов..

17 апреля

ТЄКС,, смены не будет походу, новые указания по радейкам, укропы окапываются…В общем, положняк у нас такой себе…

Укропы смогли нас обойти и напасть на поселок за нами… НУ да х**и… Они у себя дома, они тут все тропки знают, мы тут гости…

Фото: Юлія Кирієнко

Прямо сейчас сидим наготове, ждем нападения..Эх, сколько водки -то еще не выпито, на своей свадьбе еще не нажрался, ребенка еще не сделал.. рано умирать, будем жить!

28 апреля

ТЭКС,..В общем пи**ец.. С прошлой записи было следующее… В одну из ночей провалился в люк… ударился ногой, локтем и чуть не сломал себе 2 ребра, справа, врач осмотрел, прощупал, сказал что 7 ребро справа либо сломано, либо трещина…На утро меня увезли в Белгород на рентген…ху**я..сильный ушиб, болеть будет 2 недели, привезли обратно.. сначала к медикам в Липцы, оттуда я уже сам смог добраться начала до склада ГСМ, а потом на Передок Блядь!

В общем сказали: “Приехал камаз из 25-тки, спросили если хочешь можем к своим тебя докинуть”...Х** его знает почему я без задней мысли рванул туда, даже свитер забыл…

Мне бухой водила сказал: ”Да пох**, если надо - без проблем…”

Вот чувствовал я, что надо отказываться…”х** там…Прыгнул с камаз и мы помчали..Бл**ь…меня приняли за ополченца или за разведоса врага. Устроили проверку по знаниям командиров в 25-ке, я ее прошел…Но нервов было такое себе…Учуял что если завалю проверку - пиз**..Тут был пиз** как рад, что работал в канцелярии и фамилии командиров вечно были в доках…Покормили, дали помыться, сменную одежду..”

Поставили ночью в смену на их НП…Ну хрен с ним.. но бл**, этот же бухой водила, черт е**ый, пришел на смену со мной вместо того кто был назначен…Этот х**й что-то затирал про то что он за меня ответственный… Мало того что за 2 е**ых часа этот хрен меня за**ал своим пьяным бредом и своим “рембо”, так этот хуй в отбитые ребра тыкал мне каждые 20 минут и извинялся после…

После третьего раза - я ему уже не выдержал и сказал, что если еще раз и будем дратся… Я конечно понимаю, что мы не в таких условиях чтобы воевать друг с другом, но…Если это пьяное у**ще себе позволяет давить на раны своих же товарищей - то он не лучше укропа - врага..Еще я там же встретился с “дядей Мишей” - он после Былкова должен был стать старшиной в 1 роте, но Вафин сделал так, что Вафин стал старшиной, а его бортанули.. дядя Миша за нас переживает, что пи**ец..На утро я пообщался с дядей Мишей и сел в кузов грузовика…

Когда открылась дверь - я а**ел, именно а**ел, глаза у меня вылезли на лоб…2 ангара, которые вот б*я буду - дурушлаки дырявые пи**ец, поеб**ые и пулями и осколками и местами пробита крыша - снарядами.. минометными.. первый кого я там увидел и с кем познакомился - Никита, “Псих”, очень веселый парень, который подошел к челу что был рядом со мной и спросил “Знаешь как отличить укропа? сразу после вопроса он выстрелил в воздух и револьвера… я был в а**е.. Я просил у него известные мне ориентиры “Харьков””перекресток”.. Он показал мне направление на Харьков, а на вопрос о перекрестке - он махнул рукой и сказал что перед ними..метров 500 вроде он сказал…Тогда я понял, что меня занесло на “передок”..

“Передок” - перед нами только укропы и сам Харьков…А я б**дь без брони и оружия, вроде без ни**я..это пиз**..Водила грузовика который меня привез - выгрузил гуманитарку и сказал, что дальше он не знает куда меня везти… Сказал подойти к командиру роты здешнему и сказал что он поможет… Я ах**л еще больше…пошел к “Психу”, спросить где мне его искать... Кстати, перед этой хуй**й он же сказал, что я останусь тут, что мне дадут бронь и оружие..

Ну так вот, “Псих” сказал - тебе какой командир? роты? так он в России…Я был в а**е.. Меня отвели к их старшему и он выделил проводника, он привел меня к “Гнезду”

Еб**ь там парни ах**и когда я пришел в штаб без брони и оружия. Я сказал, чтобы Ястребу передали по радейке, что вернулся “Пес” и чтобы он пришел за мной... Во так вот я вернулся к своему взводу из больнички... Едем дальше... Вчера утром уехал “Комар”, “Грешник” в Белгород, закупаться взять провода ПЗУ для 220 вольт и отправить родным денег…

Комар учудил... Ему снесли челюсть... Заказал сим карту, чтобы домой звонить - х**й там, зато 3 сигары купили мне…Курю сигары и пишу..

Еще..Ночью…этой арта работала слева и справа от меня... Днем выяснилось.. .нас чуть не взяли в кольцо…Сегодня вье**ли секрет “Боровичей”, мы ждали нападения,..сняли украинские снайперши… Жопа!

Еще инфа..походу мы тут до сентября...

Конец!

"Фінал цієї людини, яка прийшла вбивати і грабувати на нашу землю описав ГШ України. У своєму короткому і сухому повідомленні констатував: 25 окрема гвардійська бригада РФ (м.Луга) відведена у зв‘язку з шаленими втратами на Харківському фронті. А наші бійці підвердили, живими з Циркунів, де стояв підрозділ Пса вийшли одиниці", - зазначає журналістка.

Щоденник передали армійці, які брали участь у звільненні Харківщини, його знайшли у купі мотлоху в приватному будинку, де окупанти влаштували свій штаб. На сторінках російський солдат пише від руки про свою криваву подорож до України від першого дня повномасштабного вторгнення. Описує ледь не кожен день свого перебування на нашій землі. Рукопис "Пса" на 9-ти аркушах доводить злочини росіян. Окупант українськими військовими був ліквідований.

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