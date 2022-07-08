Щоденник окупанта: ворог влаштував під Харковом "криваву ніч", яку по-садистськи описує у своєму рукописі

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко, яка отримала від українських військових цінний доказ злочинів росіян, щодня оприлюднює по кілька сторінок зі щоденника окупанта на позивний "Пес".

Передрук буде опублікований і на сайті ТСН.ua мовою оригіналу разом із фото кожної сторінки. Попередні 1-2 сторінки тут. Сьогодні 2-4:

Неделя до и после 10 марта

нам поступила задача сопроводить колонну и вернутся… Мы выдвинулись в составе колонны в какую-то лесополосу… на месте нам сказали, что мы переходим под командование сопровождающего подразделения… именно тут я впервые на своей шкуре испытал, что такое разрыв минометного снаряда в 5 метрах от меня… Дело было так… у меня с самого начала инстинкт самосохранения работает как-то не так как у всех, обычно все услышав разрывы хотя бы вдалеке - уже ищут ищут укрытие и пригибаются, но я веду себя совсем не так… если разрывы дальше 50 метров от меня - я не обращаю на них внимание от слова совсем… [a] так случилось и в этот раз, начался артобстрел… я склонен к шуткам “о, недолет…”, “о, перелет”, “за*али, стрелять не умеют что ли”.

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Я грел на костре кофе в кружке во время обстрела, костер был в метре от “металла”... Мои товарищи как-то незаметно по очереди свалили в “металл”, я остался один у костра… БАХ!...

Звон в ушах, меня присыпало землей, летящей с места разрыва снаряда, я за секунду оказался под носом “металла”, там, где я пытался перед этим вырыть окоп, но промерзшая земля была как камень, черт возьми, дрова топром рубить легче, чем пробить эту землю… Выглянув из-за металла, я увидел. как из у стоящего в 15-20 метрах танка горит башня…, думал что уе**о туда, но я ошибся, позже увидел воронку за ИРМ, который стоял за моим “металлом”, то есть меня от места разрыва прикрывал только ИРМ, оказавшийся между мной и снарядом… Звенело в ушах около 5 минут, потом уже либо я не замечал звона, либо и вправду перестало звенеть, спустя 10 минут я как небывало допивал свой кофе, но уже в “металле”...

Спустя пару дней приехал подвоз припасов (еда, вода, одежда), там я получил пинки (резиновые сапоги с мехом внутри, они очень теплые, но нога потеет ужасно), но к тому моменту я уже успел вроде как застудить почки (страдал недержанием) и скорее всего именно тогда я заморозил пальцы на ногах. Я их не чувствовал и не мог ими двигать… еще именно в этом подвозе каждому раздали по тельняшке, в которой \я хожу до сих пор.

Фото: Юлія Кирієнко

Через пару дней поступила информация, что из Харькова должна пойти колонна в 1000-1500 человек в пешем порядке и на машинах. Но точной информации не было, беженцы или повстанцы или вообще “Укропы” (так мы между собой называем Украинцев, то есть их войска)...

Еще через некоторое время сказали, что началось наступление на Харьков. Нас отправили на посты для обнаружения возможного бегства противника через нас… Господи, это была страшная, но очень красивая ночь. В пригороде Харькова много поселков с частными домами, в прицел я видел огромную полосу домов до самых многоэтажек Харькова… Этой ночью все это поливалось огнем “градов”, в прицел я видел как горело все, это была просто огромная полоса горящих деревень… Небо было кроваво-красного цвета всю ночь… и над нашими “градами” и над деревьями… это было ужасно, но как же красиво, я запомню это на всю свою жизнь… в памяти своей я это отметил как “Кровавая ночь”...

Через пару дней после этого наше командование дало команду возвращаться, мы вернулись на КП армии (или бригады, хуй его знает)... Там мы поели, помылись, отдохнули, на утро мы заняли приятный и весьма уютный дом, как оказалось в нем был винный погреб… был… Пятнадцатилетнее красное сладкое - ничего лучше я не пил… 20-летний бренди - супер, на гражданке такого явно не выпьешь, стоит сука всю зарплату, а то и две.

Чуть позже мы нашли себе машину “Шанс”, оживили его и двигались на нем… потом оживили “семер семерку”, на ней мы двигаемся до сих пор, и правда сука, “боевая классика”. Позже поступил приказ на смену позиций и мы на "Шансе" и на семерке переехали в другое место… Ястреб зараза шанс про**ал, на скорости решил в поворот войти… не вошел… наш Шанс повис на траншее как мостик, как, "Ястрбе", когда добрались никому и слова не сказал, сразу ушел и присосался к бутылке вина и курил одну за одной… через день после приезда на новое место - мы узнали о том, что недалеко от нас есть индюки и куры… мы ходили их кормить, брали яйца, понемногу их отстреливали, шашлык был прям пушка… позже нашли таганок (так эту херню называли парни), казан с крышкой и клапанами для выхода пара… индюжка там готовилась прям божественно, прям мясо само с костей отваливалось. а кости не тверже хлеба… у кого-то есть фото, как мы всем взводом сидим за огромным столом как на праздник…

Сзади от нас стоял тоже большой дом, но не сказал бы что это дом… “Парк юрского периода в доме”, нах, только без динозавров, на улице огромный красный дракон, обязательно сфоткаюсь с ним при случае… когда разбирал десант в металле у меня за спиной в метрах 15 въ**ал снаряд, большая воронка, сука… прям к курам… забора как не бывало… кузов газели насквозь пробило, она больше на сыр похожа а не на машину, забор у меня за спиной разнесло в щепки, волной меня затолкнуло в десант “металла”, благо осколок ни один в спину не прилетел…, так как в основном я двигаюсь без брони… в этом доме еще стояла БМВ 325i заводится с кнопки start, крыша откидывается … в каком-то другом доме парни нашли "чаргер", "додж чаргер"… кабриолет, вроде где-то "мустанг" был… еб*ая “укропская рублевка”. Если подумать… 23 февраля было объявлено, чтобы кто имеет желание - уходили, люди здесь бросили такое ценное имущество, лишь бы выжить… а еб**ые укропы по своему ТВ говорят, что мы фашисты и кого-то тут удерживаем… Всем было предложено сдаться или покинуть эти места перед началом войны, кто хотел - тот ушел.

К нам присоединился "Комар", "Леха", "Ювелир", "Гогулин", "Питон"…

В один из дней была бомбежка прямо рядом с нами…

Загорелся дом в котором стояли связисты, "Ювелир" поднял суету по поводу того, что в том доме могли быть раненные…

По итогу "Ювелир" и мехвод “Риддик” упиздили туда… Риддик был без брони, только в тонкаче… Итог… "Риддик" ранен, осколок в ноге, "Ювелир" цел, но напуган, их взрывами покидало друг от друга…

Остальных командир не пустил за ними, так как велик шанс, что остальные тоже полягут под обстрелом… Ювелир вскоре добрался до нас, Рддик остался там, за ним подъехала машина и увезла в госпиталь … Риддик жив… ходить будет… все путем…

(Далі буде...)

Щоденник передали армійці, які брали участь у звільненні Харківщини, його знайшли у купі мотлоху в приватному будинку, де окупанти влаштували свій штаб. На сторінках російський солдат пише від руки про свою криваву подорож до України від першого дня повномасштабного вторгнення. Описує ледь не кожен день свого перебування на нашій землі. Рукопис "Пса" на 9 сторінках доводить злочини росіян. Окупант українськими військовими був ліквідований.

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