Щоденний "хресний хід" та готові результати "голосування": як Росія планувала приєднувати Харківщину

Перед проведенням фейкових голосувань вони планували організовувати на окупованій території щоденні "хресні ходи" та навіть вже підготували результати "голосування".

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Журналісти отримали доступ від українських спецслужб до секретних документів російських спецслужб. У них йшлося про те, що у Кремлі розробили так звану "Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу РФ".

Там зазначено, що участь у "референдумі" повинні взяти 142 тис. жителів окупованої Харківщини. З них 100 тис. повинні "проголосувати" за входження до РФ.

Окупанти враховували ті чинники, що на Харківщині багато проукраїнських громадян, а тому їм обіцяли "покращення життя" та неминучість приєднання усієї Харківщини до держави-агресорки. Лозунги, під якими повинні були проходити фейкові референдуми - "Росія тут назавжди" та "Скажи Росії так".

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Також росіяни планували організовувати перед фейковими референдумами щоденні Хресні ходи, які повинні відбуватися від 1 по 6 листопада. Вони навіть написали для цього "гімн": "Скажи Росії так. Перед Богом ми один народ".

Нагадаємо, окупанти перенесли псевдореферендуми на "невизначений термін".

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