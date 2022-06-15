Щоденний побут перейшов на вулиці: у Мережі показали, як виживають люди в Маріуполі (відео)

Щоденний побут перейшов на вулиці: у Мережі показали, як виживають люди в Маріуполі (відео)

Маріупольці пристосувалися жити на вулицях. У місті вони шукають воду, дрова і готують. Найгірше, що люди звикають та адаптуються до нового життя під окупацією.

Щоденний побут мешканців окупованого Росією Маріуполя повністю перейшов на вулиці. Там влаштовані кухні та зони відпочинку. Люди шукають дрова, збирають воду і готують.

Відео, як виживають маріупольці, показав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Найчастіше запитання, як в Маріуполі виживають люди. Замість тисячі слів - десь так", - написав він.

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Маріупольці досі намагаються знайти рідних та ховають людей на подвір'ях.

"Найгірше, що люди потрохи звикають. Адаптуються. Порівнюють вже не з минулим до війни, а з лютим-квітнем. З власним життям у холодних підвалах під обстрілами. Вчаться радіти новому життю за мінімальних потреб", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, в одному районі Маріуполя російські окупанти частково підключили електрику, але мешканцям звеліли увімкнути не більш однієї лампочки в квартирі.

Андрющенко показав, як в Маріуполі виживають люди

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