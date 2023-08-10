Щоденно потерпає від обстрілів: Зеленський про деталі нового удару по Запоріжжю

Президент підтвердив, що внаслідок нової атаки росіян по Запоріжжю загинула щонайменше одна людина.

Увечері, 10 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Наразі відомо про одного загиблого.

Деталі обстрілу розповів президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Запоріжжя щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Сьогодні від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа.

Станом на зараз відомо про одного загиблого. Президент запевнив, що всі відповідні служби на місцях і рятують людей.

"Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України, наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", – запевнив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Запоріжжя! Знову потужний ракетний удар!!!

Нагадаємо, попередній масштабний ракетний обстріл Запоріжжя відбувся ввечері 9 серпня. Тоді окупанти влучили в церкву та супермаркет у житловому масиві. Повідомлялося про загибель трьох людей і дев’ятьох постраждалих.

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