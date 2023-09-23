Щодня били рекорди: за два дні ЗСУ знищили цілу бригаду артсистем – Жданов

Збройні сили України встановили рекорд з знищення ворожої артилерії. Українські захисники за два дні знищили цілу бригаду артсистем.

Про це розповідає воєнний експерт Олег Жданов.

"Ми намагаємося знищувати десятками артилерійські системи. Два дні поспіль був рекорд. 81 артсистему ми знищили за два дні. Якщо брати, припустимо, штатну артилерійську бригаду - це 72 стволи, чотири дивізіони по 18 гармат. Але тим не менш вони на Токмацькому напрямку зосереджують максимум своєї артилерії і основна маса боєприпасів йде саме сюди. Рашисти застосовують шквальний вогонь артилерії. Так, він менший за обсягом, ніж раніше, але це шквальний вогонь", - зазначив експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Лише за два дні ЗСУ знищили цілу бригаду артсистем. Щодня били рекорди".

Нагадаємо, Збройні сили України прорвали лінію оборони росіян поблизу населеного пункту Вербове в Запорізькій області. Далі перед військовими відкривається Очеретувате.

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