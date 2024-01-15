"Щодня до армії приходять близько 1000 осіб": в ГУР розповіли про мобілізацію в РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Росія створила всі умови для проведення мобілізаційних заходів, зокрема і на законодавчому рівні. Облік військовозобов'язаних є. Плани щодо формування і відновлення, наприклад, Ленінградського та Московського військових округів теж є. І це все буде впливати на мобілізаційні потреби їхніх Збройних сил.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, в Росії зараз вся мобілізація здебільшого йде на поповнення втрат, які їхня армія зазнає на території України.

"Щоби створити потужний стратегічний резерв їм справді необхідна мобілізація – це однозначно. Чи наважиться Путін це зробити? До виборів навряд чи. А надалі – будемо дивитися. Зараз ще дуже рано про це говорити. Але всі умови для проведення мобілізації в будь-який час у Росії створені. Щодня до лав Збройних сил РФ приходить близько 1000 - 1100 осіб", - зазначив він.

Така кількість людей йде і на поповнення втрат, і на формування резервних полків. Проте, Скібіцький наголосив, що це не можна назвати прихованою мобілізацією.

"Давайте так: у них триває мобілізація. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року. Однак, насправді, у росіян є мотивація йти в армію – це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць. Російські військовополонені відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього "іпотека, сім'я і так далі". І цей мотив на сьогодні є основним для тих людей, які добровільно йдуть на мобілізацію, підписують контракти і воюють", - пояснив представник ГУР.

Щодо рівня зарплат окупантів, то все залежить від того, де перебуває підрозділ, чи веде бойові дії.

"Але у росіян чітко визначено, що день бойових дій – це плюс 8 тисяч рублів до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 тисяч рублів в місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на першій лінії зіткнення", - резюмував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, Скібіцький розповів, скільки та які ракети Росія виробляє на місяць.

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