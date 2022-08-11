Щодня до Львова прибувають два потяги з евакуйованими із Донеччини і Харківщини: люди не стримують сліз

Велике переселення, щодня, чимало людей виїжджає з Донецької області в центральну Україну - в Дніпро, Хмельницький, Львів. Вони вірять, що це тимчасово, йдеться в ТСН.

Пасажири евакуаційного потягу терпляче чекають запрошення і вже разом прямують на посадку. Не повертаючись назад, туди де залишаються їхні домівки з усіма статками. Люди виїжджають лише з найціннішим –дітьми, документами, котами та собаками. Лише у декого великі валізи.

У одного із пасажирів торбина та улюблена гітара. Два останні тижні він жив у підвалі власного будинку на околиці Соледару, який ворог взявся повністю знищити авіацією та артилерією. Чоловік виїздить до Дніпра.

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Волонтери, рятувальники та поліція допомагають людям, яким найважче взагалі кудись іти. Одна із жінок збиралася доживати віку в своїх чотирьох стінах, але волонтери таки вмовили її виїхати, до родичів.

Вагони заповнені, люди вже подумками там, у Дніпрі, Хмельницькому, Львові. Вони з острахом і надією думають про те, як їх там зустрінуть і чи взагалі зустрінуть, як вони житимуть за тисячу кілометрів від рідного дому. Про це вони дізнаються за добу, коли евакуаційний потяг прибуде на кінцеву станцію до Львова.

Та там щойно журналісти ТСН розпочинають розмову - одразу у них сльози і ком в горлі. Кажуть, в кожного була своя причина лишатися так довго під обстрілами на стражденній Донеччини - хтось чекав через недугу рідних, хтось просто боявся їхати невідомо куди з рідного дому.

Яка точна кількість людей евакуювалася зараз важко сказати, адже багато хто виходив в інших містах, де зупинявся потяг дорогою. Як розповіли волонтери, більшість хто прибуває, хочуть оселитися в друзів чи родичів. Іншим - пропонують прихистки, або маршрут, куди далі дістатися, залежно які потреби в людей.

Щодня до Львова прибуває два евакуаційні потяги - один з Харківщини, один з Донеччини. Так от, волонтери просять людей, хто в небезпеці, не гаяти часу, адже це може коштувати життя. Тому евакуйовуватися та рятувати себе і рідних.

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