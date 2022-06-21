"Щодня до Сєвєродонецька підвозять до 30 солдатів і офіцерів РФ – вони там гинуть" - Мотузяник

"Щодня до Сєвєродонецька підвозять до 30 солдатів і офіцерів РФ – вони там гинуть" - Мотузяник

У самому Сєвєродонецьку тривають активні вуличні бої.

Протягом минулої доби ситуація на фронті сильно не змінилася, як і раніше – спостерігаємо активну фазу війни.

Про це 21 червня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону.

"Найгарячіший – це Луганський напрямок. Противник зосередив там максимальну кількість особового складу і техніки на певних напрямках, досягши переваги в артилерії, порівняно зі ЗСУ, в рази і в рази. Противник зазнає дуже відчутних втрат в районі Сєвєродонецька. Там наш розвідка повідомляє, що вони за добу туди можуть підвозити до тридцяти солдатів і офіцерів. Вони там гинуть", - зазначив він.

У самому Сєвєродонецьку тривають активні вуличні бої.

На решті напрямків – це більше відволікаючі маневри. Те саме відбувається і на Харківському напрямку і на півдні України.

Противник намагається будь якою ціною взяти Сєвєродонецьк і далі розвинути наступ на Лисичанськ і вийти на адміністративні межі Луганської області.

За його словами, таке завдання російська влада поставила Збройним силам Росії до 26 червня.

"Знаєте, я сам насправді не можу відповісти на це запитання (чому саме 26 червня - ред.), але російська пропаганда якось так дивно працює. Як залишилося ще з часів Радянського Союзу, там "п'ятирічка за три роки". Тобто дії Російської Федерації, дії російської армії підлаштовані під заяви пропаганди, а не навпаки", - резюмував Мотузяник.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, скільки триватиме мобілізація в Україні.

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