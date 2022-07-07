Щодня гинуть десятки людей: масові поховання під Маріуполем збільшились удвічі (фото з супутника)

У смт Старий Крим біля окупованого Маріуполя братська могила за два місяці збільшилась щонайменше вдвічі.

Місця масових поховань у Маріуполі збільшилися, зокрема, і через ексгумацію та зростання смертності.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

"Фактично, смертність від природніх причин зросла вчетверо в порівнянні з довійськовим періодом. Щодня гине в середньому 25 людей. Це близько 1800 людей лише за травень-червень. І тенденція на зростання в динаміці", - йдеться в його повідомленні.

За аналізом чотирьох масових поховань, офіційно влада Маріуполя повідомляла про щонайменше 20 тисяч людей, який вже поховано в братських могилах.

"І таке зростання… Висновки робіть самі. Лють. Просто лють", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі дітям не вистачає їжі, а готують її просто на вулиці (фото).

Як повідомлялося, Росія заздалегідь планувала знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів.

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