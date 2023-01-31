"Щодня грають у лотерею": Жданов пояснив, чи потрібно жителям Краматорська евакуйовуватися

Експерт закликав виїхати з міста, доки фронт не буде відсунутий від Краматорська.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи варто жителям Краматорська евакуюватися у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі.
Про це він розповів у своєму youtube-каналі.
"Моя особиста думка – якщо маєте можливість, то краще виїхати з Краматорська. Тому що судячи зі зведень, місто фактично ледь не щодня зазнає обстрілів. І щодня ви граєте у лотерею – влучить чи не влучить, потраплю під обстріл чи ні. Або потрібно сидіти безвилазно у підвалі. Тому, якщо є можливість, краще виїхати, доки фронт не буде відсунутий від Краматорська, хоча б так як у Харкові та Миколаєві. Ці міста сильно обстрілювали, поки не була відсунута лінія фронту", – зазначив експерт.
Чи захопить Росія Краматорськ і Слов'янськ
Раніше військовий аналітик, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, чи вдасться окупантам захопити Краматорськ та Слов'янськ.
На думку військового експерта Дмитра ;Снєгірьова, зараз на Донбасі РФ намагається прорвати першу лінію української оборони і вийти до Костянтинівки, Краматорська і Слов'янська.
У NYT вважають, що Путін призначив Герасимова замість Суровікіна, аби російська армія повернулася до активних наступальних дій. За інформацією видання, Герасимов і Шойгу запропонували диктаторові повернутися до наступу з потенційною початковою метою взяття Краматорська.
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