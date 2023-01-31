"Щодня грають у лотерею": Жданов пояснив, чи потрібно жителям Краматорська евакуйовуватися

Експерт закликав виїхати з міста, доки фронт не буде відсунутий від Краматорська.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи варто жителям Краматорська евакуюватися у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

Також читайте Росіяни ракетами обстріляли Краматорськ: що відомо

"Моя особиста думка – якщо маєте можливість, то краще виїхати з Краматорська. Тому що судячи зі зведень, місто фактично ледь не щодня зазнає обстрілів. І щодня ви граєте у лотерею – влучить чи не влучить, потраплю під обстріл чи ні. Або потрібно сидіти безвилазно у підвалі. Тому, якщо є можливість, краще виїхати, доки фронт не буде відсунутий від Краматорська, хоча б так як у Харкові та Миколаєві. Ці міста сильно обстрілювали, поки не була відсунута лінія фронту", – зазначив експерт.

Чи захопить Росія Краматорськ і Слов'янськ

Раніше військовий аналітик, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, чи вдасться окупантам захопити Краматорськ та Слов'янськ.

На думку військового експерта Дмитра ;Снєгірьова, зараз на Донбасі РФ намагається прорвати першу лінію української оборони і вийти до Костянтинівки, Краматорська і Слов'янська.

У NYT вважають, що Путін призначив Герасимова замість Суровікіна, аби російська армія повернулася до активних наступальних дій. За інформацією видання, Герасимов і Шойгу запропонували диктаторові повернутися до наступу з потенційною початковою метою взяття Краматорська.

Читайте також:

Ракетний удар по Краматорську 20 січня: приліт біля дитячого садочка