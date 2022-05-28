Щодня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно й в ударній силі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українська влада щодня працює над посиленням постачання озброєння для боротьби проти ворога.
Глава держави наступного тижня очікує позитивних новин від західних партнерів щодо постачання зброї.
Про це повідомив український президент у традиційному відеозвернення у суботу, 28 травня.
"Щодня працюємо над посиленням нашого захисту. Передусім це постачання зброї. Кожного дня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно й в ударній силі. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую хороших новин щодо цього вже наступного тижня", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у Міноборони розповіли, що на полі бою уже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, до України вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.
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