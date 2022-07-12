"Щодня переживаємо болісні новини": Зеленський прокоментував удар по Миколаєву та Харківщині

Президент Володимир Зеленський прокоментував чергові російські обстріли, зокрема по Миколаєву, Харкову та області.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 13 липня.

Президент наголосив, що українці щодня отримують й переживають багато болісних новин, адже війна триває, а російські обстріли не зупиняються.

"Сьогодні були чергові удари по Миколаєву – ракетами, артилерією. Окупанти знову били по Харкову й громадах області – Старий Салтів, Золочів, Байрак та інші. Є жертви – поранені та вбиті. На Донбасі не припиняються спроби штурмів, ситуація там не стає легшою, а втрати – меншими. Треба про це пам’ятати. Треба бачити це, звертати увагу", – зазначив він.

Зеленський запевнив, що навіть у таких умовах держава робить кроки вперед – в інституційному розвитку і на передовій.