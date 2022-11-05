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Щодня — пів кілометра: Гайдай повідомив подробиці звільнення Луганщини

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Щодня — пів кілометра: Гайдай повідомив подробиці звільнення Луганщини

Фото: Associated Press

Підрозділи ЗСУ повільно, але впевнено просуваються вглиб тимчасово окупованої території Луганської області.

Українські військові докладають великих зусиль для звільнення окупованої Луганщини, де ворог встиг окопатися і використовує резерв із мобілізованих росіян. Однак, щодня підрозділи ЗСУ просуваються вперед.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в інтерв’ю, опублікованому на його YouTube-каналі.

Він зауважив, що упродовж місяця слід чекати добрих новин із цієї ділянки фронту. При цьому голова ОВА наголосив, що звільнення території дається нашим захисникам непросто і про це слід пам’ятати. 

"Окупанти встигли закопатись. Їм постійно підвозять мобілізованих... Може, не так швидко, як нам хотілося б, але на 500 метрів наші війська просуваються щодня", – заявив Гайдай.

Нагадаємо, нещодавно українські військові показали відео з, ймовірно, звільненої Макіївки в Луганській області.

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Дата публікації
Перегляди
283
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