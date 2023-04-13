Щодня по 50 штурмів: у Генштабі описали ситуацію в Бахмуті та назвали втрати ворога

В деяких підрозділах мобілізовані росіяни масово відмовляються від участі в активних боях. За це їх карають.

Бахмутський напрямок надалі залишається найскладнішим на фронті: ворог там веде наступальні дії в центральній частині міста, у напрямках на Богданівку та Іванівське, щоб оточити Бахмут з півночі та півдня.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов розповів на брифінгу 13 квітня.

За його словами, росіяни перемістили в район Бахмута частину сил і засобів з Авдіївського напрямку, щоб посилити свій наступальний потенціал.

"Щодоби в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій, понад 500 обстрілів із застосуванням усього спектру наявного озброєння", – поінформував Громов.

Він зазначив, що російське командування не зважає на значні втрати особового складу.

"Так, лише протягом двох останніх тижнів у районі Бахмута ворог втратив убитими та пораненими майже 4,5 тисячі "вагнерівців" та військовослужбовців регулярних збройних сил Російської Федерації", – сказав бригадний генерал.

Він також повідомив, що в деяких підрозділах окупантів мобілізовані масово відмовляються від участі в активних бойових діях. Щодо них командування застосовує жорстокі розправи. Зокрема, таких відмовників саджають до ям для фізичного та психологічного тиску, а для більш непокірних облаштовано катівню.

Нагадаємо, напередодні в Міноборони України повідомили, що в Бахмуті точаться запеклі бої і ворог застосовує серйозну артилерію та авіацію. Частину районів міста окупанти перетворили на "Алеппо", адже використовують тактику повного знищення, руйнування будівель, позицій.

Водночас військовий експерт Роман Світан вважає, що загарбники готові тікати з Бахмута. Як аргумент він наводить заяву ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що для майбутнього контрнаступу Україна зібрала до 400 тис. бійців.

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