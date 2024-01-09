Щодня по Авдіївці ворог завдає до 20 авіабомбових ударів: Барабаш – про ситуацію в місті

Як підмерзнуть ґрунти, то Сили оборони чекають, що стане більше ворожої техніки в штурмах, зазначив Віталій Барабаш.

Як було гаряче на Авдіївському напрямку, так і залишається. Гаряче, не зважаючи на погодні умови.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону "Єдині новини" 9 січня.

"Дійсно, зараз мінус 15. Майже добу сильно падав сніг. Насипало дуже багато, місцями до пів метра. Це, дійсно, ускладнює ведення бойових дій як з нашого боку, так і ворогом", - каже він.

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За словами Барабаша, було певне зниження кількості обстрілів, як по наших позиціях, так і по території самих громад. Але сьогодні вночі і вдень бачимо, що, навпаки, обстрілів стає більше. От зараз повітряна тривога по Донецькій області і 99%, що по Авдіївці щось прилетить. Щодня в середньому до 20 авіабомбових ударів.

У ніч на 9 січня військові ЗСУ кажуть, що було більше штурмових дій.

"По обстрілах. Вже на 12:00 по місту було до 30 масованих обстрілів, і це лише пів дня", - додав керівник Авдіївської МВА.

Як найближчими днями підмерзнуть ґрунти, то, за словами Барабаша, Сили оборони чекають, що стане більше ворожої техніки в штурмах.

"Серйозних змін по лінії фронту немає. Всі ворожі атаки хлопці відбивають", - резюмував керівник Авдіївської МВА.

Нагадаємо, росіяни на Авдіївському напрямку готують підступний план: військовий аналітик Олександр Коваленко розповів важливі деталі.

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