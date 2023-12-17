Щодня - понад тисяча осіб: у Міноборони України ошелешили втратами ЗС РФ за тиждень

Окрім цього, українські захисники знищили 24 ракети та 142 БпЛА.
Впродовж поточного тижня російська армія скоротилася на понад 7 тис. окупантів та 688 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
За його словами, за тиждень від 11 по 17 грудня Силами оборони України знищено близько 7 250 осіб особового складу противника.
Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:
- 103 танки
- 163 бойових броньованих машини
- 73 артилерійських системи
- 4 РСЗ
- 4 установки ППО
- 143 одиниці автотехніки
- 32 одиниці спецтехніки
Окрім цього, українські захисники знищили 24 ракети та 142 БпЛА.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів становлять понад 346 070 осіб.
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