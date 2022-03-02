Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Щодня Росія втрачає до півтори тисячі солдат: в ОП назвали кількість загиблих ворогів за сім днів війни

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

В середньому армія Росії втрачає щодня до 1500 своїх солдат.

За сім днів війни російська армія зазнала великих втрат. Станом на 2 березня Збройні сили РФ втратили понад 7 тисяч військових.

Про це в ефірі 1+1 під час спільного телемарафону розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Наша розвідка працює дуже вправно. Ми знаємо багато, що там (російській армії - ред.) відбувається. Зокрема, цифри втрат, які вони оголошують в себе на офіційних нарадах. Втрати складають уже (станом на 2 березня - ред.) понад 7 тисяч вбитих. Середня кількість загиблих кожного дня складає до 1500 росіян", - сказав Арестович.

Арестович нагадав, що російські матері можуть приїхати за своїми синами, які зараз у полоні, у Київ і забрати додому у Росію. також він повідомив, що міністерство відкриває "гарячу лінію" на випередження для білоруських матерів. За словами радника керівника ОП, це робиться для того, аби білоруси зрозуміли, що не варто брати участь у війні, яку розпочала Росія. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація