Щодня Росія втрачає до півтори тисячі солдат: в ОП назвали кількість загиблих ворогів за сім днів війни

Щодня Росія втрачає до півтори тисячі солдат: в ОП назвали кількість загиблих ворогів за сім днів війни

В середньому армія Росії втрачає щодня до 1500 своїх солдат.

За сім днів війни російська армія зазнала великих втрат. Станом на 2 березня Збройні сили РФ втратили понад 7 тисяч військових.

Про це в ефірі 1+1 під час спільного телемарафону розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Наша розвідка працює дуже вправно. Ми знаємо багато, що там (російській армії - ред.) відбувається. Зокрема, цифри втрат, які вони оголошують в себе на офіційних нарадах. Втрати складають уже (станом на 2 березня - ред.) понад 7 тисяч вбитих. Середня кількість загиблих кожного дня складає до 1500 росіян", - сказав Арестович.

Арестович нагадав, що російські матері можуть приїхати за своїми синами, які зараз у полоні, у Київ і забрати додому у Росію. також він повідомив, що міністерство відкриває "гарячу лінію" на випередження для білоруських матерів. За словами радника керівника ОП, це робиться для того, аби білоруси зрозуміли, що не варто брати участь у війні, яку розпочала Росія.