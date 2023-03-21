Щодня росіяни використовують понад 20 тис. боєприпасів - військовий ЗСУ

На фронті російські окупанти використовують понад 20 тисяч снарядів щодня. До слова, ще торік влітку ця кількість перевищувала 60 тисяч. Україні потрібно більше боєприпасів, щоб ефективно воювати.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, Збройні сили України вистрілюють набагато менше, ніж окупанти.

"Мільйон артилерійських боєприпасів для України це дуже добре, проте нам потрібно більше. Потрібно більше, щоб ефективно знищувати ворога", - наголосив Войтко.

Що більше, зауважує військовий, для звільнення всіх тимчасово окупованих територій України захисникам потрібно більше зброї та боєприпасів.

"Ми ж хочемо не лише втримати наші позиції, а й звільнити всі окуповані території України. Тому для цього нам потрібно більше боєприпасів та зброї. Проти масштабів Росії ми маємо протиставити таку ж кількість боєприпасів. Тому я думаю, що США і інші країни Заходу будуть працювати й далі в цьому напрямку", - додав він.

Нагадаємо, видання Financial Times з посиланням на свої джерела пише, що в Європі говорять про дефіцит вибухівки, що обмежує здатність європейських зброярів виробляти боєприпаси для України у найближчі три роки. Представники оборонної промисловості наголошують, що неможливо в короткі терміни збільшити виробництво нітроцелюлози.

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