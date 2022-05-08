Щодня сепери "чистять" 300 га, але констатують, що навіть після Другої світової ліквідували ще не все

Щодня сепери "чистять" 300 га, але констатують, що навіть після Другої світової ліквідували ще не все

Понад три сотні гектарів землі щоденно обстежують піротехніки, аби якнайшвидше повернути життя у визволені міста та села, їм на допомогу прибудуть іноземні фахівці.

Особливу небезпеку несуть боєприпаси, які не вибухнули, тому інженерні підрозділи Нацгвардії змушені підривати їх на місці. У Макарівському районі вже було кілька таких небезпечних знахідок, йдеться в ТСН.

«Де місця розбитої техніки перевіряємо і знаходимо небезпечні «подарунки», які залишилися після наших ворогів доводиться їх збирати вивозити і знищувати», - каже командир групи розмінування Олег Гамарник.

Бойову частину системи залпового вогню і танковий снаряд бійці переносять у вирву і щільно обкладають тротилом, чіпляючи саперний провід. «Чим більший калібр, тим більше необхідно взяти заряд, щоб виконати детонацію того заряда, який там є», - каже» боєць групи розмінування НГУ «Сапер».

Підривна машина одночасно може привести у дію до сотні підготовлених зарядів. Завдяки цьому механізму раніше робили воронки в шахтах і кар’єрах. Нині у полі біля селища під співи жаб і пташок військові знешкоджують боєприпаси. Уламки від снарядів розлітаються на десятки метрів. І таких небезпечних знахідок на Київщині зараз неможливо злічити, а тому роботи для «Тарантіно» у найближчі місяці точно вистачатиме. «Ще після Другої світової ще не всьо почистили, так що дуже довго і тяжко буде чиститись», - каже він.

27-річний Євгеній попри постійний ризик свою роботу любить. За 5 років служби навчився миттєво розпізнавати небезпеку смертельного залізяччя. Найбільше мороки, коли снаряд доводиться знешкоджувати на місці посеред житлового сектору. Нещодавно один з таких знешкоджували впритул до лікарні. «В канаві між дорогою і госпіталем, там ми його вже ніяк не могли витягнути. Ми виставляли мішки, щоб осколки не попали в лікарню, відійшли на безпечну відстань і підірвали авіаснаряд», - кажуть сапери.

За попередніми підрахунками 300 тисяч квадратних кілометрів української землі нині вкриті нездетонованими боєприпасами, або вражаючими уламками від них. Там, де велися запеклі бої на допомогу українським саперам найближчим часом вирушать міжнародні інженерні підрозділи. Сапери кажуть, і сам український чорнозем допоможе запобігти трагедіям. «Земля зазвичай виштовхує все на поверхню», - додають сапери.

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