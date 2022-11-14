Щодня в Маріуполі помирають до 25 людей: жахливі цифри від місцевої влади

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області щотижня вмирають близько 150 людей. Тобто майже 25 людей щодня.

Таку статистику надає Маріупольська міська рада.

"Дітей майже не народжують. Під окупацією місто вмирає. Так, щотижня в окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50 діток щотижня. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!" - йдеться у повідомленні міськради.

Зазначають, що рівень смертності зріс учетверо-уп’ятеро в порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення Путіна.

Яка ситуація в окупованому Маріуполі

Гуманітарна ситуація у місті - критична. Окрім цього, окупаційна "влада" залишає українців без житла, зносячи житлові будинки. У міській раді запевняють, що такими діями вони намагаються приховати сліди злочинів.

Окрім цього, в Маріуполі російські військові в жовтні демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, встановлений 2004 року в центрі міста. За інформацією пропаганди, монумент демонтували за допомогою автокрана. Граніт пам’ятника планують використати в якості будматеріалів.

Уряди України та Польщі створили фонд допомоги жінкам, звільненим з російського полону

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