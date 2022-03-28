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Щодня в Україні гине до 530 російських окупантів: Подоляк розказав, що потрібно ЗСУ для ліквідації загарбників

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Щодня в Україні гине до 530 російських окупантів: Подоляк розказав, що потрібно ЗСУ для ліквідації загарбників

Getty Images

Для знищення загарбників Україні потрібне важке озброєння.

В Україні щодня гине до 530 російських окупантів. Щоб збільшити цю цифру Україні потрібне важке озброєння. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - наголосив Подоляк. 

Нагадаємо, ексголова Офісу Президента України Андрій Богдан опублікував світлину протермінованого перев'язувального пакета, який він знайшов серед речей окупантів.

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