Щодня в Україні гине до 530 російських окупантів: Подоляк розказав, що потрібно ЗСУ для ліквідації загарбників

Для знищення загарбників Україні потрібне важке озброєння.
В Україні щодня гине до 530 російських окупантів. Щоб збільшити цю цифру Україні потрібне важке озброєння.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", - наголосив Подоляк.
Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2022
Нагадаємо, ексголова Офісу Президента України Андрій Богдан опублікував світлину протермінованого перев'язувального пакета, який він знайшов серед речей окупантів.
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