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Щодня є просування: Маляр назвала напрямки, де ЗСУ отримали найбільші успіхи

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Щодня є просування: Маляр назвала напрямки, де ЗСУ отримали найбільші успіхи

Фото: Associated Press

За її словами, окупанти теж наступають. Їхня мета – схід України.

Під час контрнаступу українські військові повільно, але впевнено просуваються для звільнення наших територій. Тому вірити заявам окупантів, що дії ЗСУ нібито неуспішні – не варто.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, минулого тижня ЗСУ знищили 110 місць компактного скупчення російських військових, 11 пунктів управління, 7 складів зброї.

"Все це повино було рушити сюди, воно вже не піде сюди. Крім того, не забувайте, що у ворога основний напрямок наступу – це схід. І ми теж повинні там зупиняти, на півдні ми відтягуємо їхні сили, щоб вони оборонялися", – пояснила заступниця міністра.

Маляр повідомила, що наразі ЗСУ рухаються Маріупольським і Бердянським напрямками. Основний напрям руху українських військ – південь, проте є просування і на Бахмутському напрямку.

"Власне щодня там є просування. Так, вони повільні, але це впевнено просування. Давайте пригадаємо звільнення Херсона. На тому напрямку теж тривалий час велися інтенсивні дії. Тому все за планом", – підсумувала вона.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, за рахунок чого окупанти утримують позиції під час українського контрнаступу.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи перебіг контрнаступу, визнав, що "ситуація дуже складна".

За словами міністра оборони Резнікова, Україна ще не використала на фронті найпотужніші резерви. Є успіхи, які не розголошуються.

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Дата публікації
Перегляди
389
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