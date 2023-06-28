Щодня є просування: Маляр назвала напрямки, де ЗСУ отримали найбільші успіхи

За її словами, окупанти теж наступають. Їхня мета – схід України.

Під час контрнаступу українські військові повільно, але впевнено просуваються для звільнення наших територій. Тому вірити заявам окупантів, що дії ЗСУ нібито неуспішні – не варто.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, минулого тижня ЗСУ знищили 110 місць компактного скупчення російських військових, 11 пунктів управління, 7 складів зброї.

"Все це повино було рушити сюди, воно вже не піде сюди. Крім того, не забувайте, що у ворога основний напрямок наступу – це схід. І ми теж повинні там зупиняти, на півдні ми відтягуємо їхні сили, щоб вони оборонялися", – пояснила заступниця міністра.

Маляр повідомила, що наразі ЗСУ рухаються Маріупольським і Бердянським напрямками. Основний напрям руху українських військ – південь, проте є просування і на Бахмутському напрямку.

"Власне щодня там є просування. Так, вони повільні, але це впевнено просування. Давайте пригадаємо звільнення Херсона. На тому напрямку теж тривалий час велися інтенсивні дії. Тому все за планом", – підсумувала вона.