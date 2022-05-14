"Щомиті ви в думках та серцях кожного з нас": українські полярники закликали врятувати захисників Маріуполя (відео)

"Щомиті ви в думках та серцях кожного з нас": українські полярники закликали врятувати захисників Маріуполя (відео)

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" долучилися до всесвітньої акції з підтримки захисників Маріуполя "World4Mariupol".

Команда 27-ї Української антарктичної експедиції підтримує кожного воїна, який боронить наші рубежі на території "Азовсталі".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

"Ми цінуємо і пишаємося вашою військовою доблестю, відданістю народу України, незламністю, що за межею людських можливостей. Щомиті ви в думках та серцях кожного з нас. Станція "Академік Вернадський" з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!", - наголосили учасники експедиції.

Нагадаємо, 14 травня віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що українська влада готується підписати документ про евакуацію з "Азовсталі". Він може бути укладений за посередництвом Китаю або Туреччини. Також його повинні підписати представники "Червоного хреста".